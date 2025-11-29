Με αναμμένες μηχανές οι αγρότες - Αποφασισμένοι να βγουν στις Εθνικές Οδούς

Δυναμικές κινητοποιήσεις προαναγγέλλουν για το επόμενο διάστημα οι αγρότες από την Κρήτη έως τον Έβρο, έχοντας ήδη πάρει θέση ήδη σε κομβικά σημεία για τα μπλόκα που έχουν προαναγγείλει.

Τα βασικά αιτήματα αφορούν την καταβολή των οφειλόμενων από τις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις, που έχουν καθυστερήσει εξαιτίας των ελέγχων μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγού, καθώς όπως λένε αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον κόμβο της Νίκαιας αναμένεται το μεσημέρι της Κυριακής (30/11) να παραταχθούν τα τρακτέρ από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα και σύμφωνα με τον πρόεδρο Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου, έχουν σκοπό να βγουν στην Εθνική Οδό και να την καταλάβουν.

Εν τω μεταξύ, ο Δεκέμβριος, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, αναμένεται να είναι ο κατ’ εξοχήν μήνας πληρωμών για τους αγρότες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η προκαταβολή είναι μικρότερη κατά 25% σε σχέση με πέρυσι, γιατί υπολογίστηκε με βάση τα πραγματικά δεδομένα των αγροτών, ενώ πάνω από 44.000 παραγωγοί εξαιρέθηκαν της πληρωμής, είτε γιατί δεν κρίθηκαν επιλέξιμα τα αγροτεμάχια που δήλωσαν, είτε γιατί υπήρχαν αναντιστοιχίες με την ταυτότητα των ακινήτων, είτε γιατί οι διαθέσιμοι βοσκότοποι δεν κάλυπταν το ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων.

Από τη Δευτέρα (01/12) πάντως, θα μπορούν να υποβάλουν τις ενστάσεις τους οι παραγωγοί.

Παράλληλα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν έντονη κριτική για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων και το ύψος τους.