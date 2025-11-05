Ματαιώνεται η προγραμματισμένη δεύτερη μέρα απεργίας στα ταξί

Τη ματαίωση της προγραμματισμένης δεύτερης ημέρας απεργίας, που είχαν εξαγγείλει, αποφάσισαν οι αυτοκινητιστές ταξί.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, (ΣΑΤΑ) «το προεδρείο του αποφάσισε την ματαίωση της προγραμματισμένης δεύτερης ημέρας απεργίας (η απεργία λήγει στις 06:00 π.μ. την Πέμπτη 06/11/25), συμμετέχοντας σε εποικοδομητικό διάλογο με την Πολιτεία. Η πρόσφατη συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και η ανανέωση του ραντεβού για τις επόμενες εβδομάδες (ο Υπουργός υποσχέθηκε συνάντηση στο επόμενο 20ήμερο), δείχνουν τη δέσμευση και τη διάθεση για επανεξέταση των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο.»

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «παρόλο που δεν βρέθηκε οριστική λύση στη μεταξύ μας συζήτηση, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις και ανέλυσαν τις θέσεις τους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω εποικοδομητικό διάλογο. Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη το συμφέρον των πολιτών και της κοινωνίας, αποφεύγοντας επιπλέον αρνητικές συνέπειες και δείχνοντας υπευθυνότητα.

Το ΣΑΤΑ παραμένει διαθέσιμο να συνεχίσει τον διάλογο και να εργαστεί για την επίλυση των ζητημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός μεν ένα βιώσιμο και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον για όλους τους ταξιτζήδες, αφετέρου δε οι προϋποθέσεις για ακόμα πιο ποιοτικές υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό», καταλήγει η ανακοίνωση.