Μακελειό στα Βορίζια: Απολογούνται οι δύο τραυματίες - Στο ΠΑΓΝΗ μεταβαίνει η Ανακρίτρια

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι δύο εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια, που νοσηλεύονται τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ.

Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας, στην οποία εξερράγη η βόμβα και για τον 30χρονο ξάδερφό τους. Και στους δύο έχουν ασκηθεί διώξεις, για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του 39χρονου, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Τη Δευτέρα απολογούνται τα τρία αδέρφια

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι τρεις συλληφθέντες αδερφοί που φέρονται να εμπλέκονται (μαζί με δύο ακόμη συγγενείς τους) στη δολοφονία του 39χρονου το περασμένο Σάββατο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Σε βάρος των τριών αδερφών 19, 27 και 29 ετών, οι οποίοι παραδόθηκαν την Τρίτη, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή από κοινού.

Και οι τρεις ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11.

Υπενθυμίζεται ότι ο ένας εκ των τριών είναι και ο ιδιοκτήτης της οικίας, όπου τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός μερικές ώρες πριν το μακελειό που στοίχισε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας.

Παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα Βορίζια

Τα σχολεία στα Βορίζια παραμένουν κλειστά ενώ τα μαθήματα στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο διεξάγονται με τηλεκπαίδευση.

Προκειμένου να επανέλθει το αίσθημα ασφάλειας τόσο στους γονείς όσο και στους εκπαιδευτικούς σήμερα αναμένεται να βρεθεί στην περιοχή ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου, Μανώλης Μπελαδάκης, συνοδευόμενος από στελέχη εκπαίδευσης, τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους, μέλη του ΚΕΔΑΣΥ, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και μέλη της κινητής ομάδας ψυχικής υγείας ενηλίκων της 7ης ΥΠΕ. Παρούσες θα είναι οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Βοριζίων.