Μακεδονία: Ο εφιάλτης της κλιματικής αλλαγής και η... απομίμηση λίμνης - Τα σχέδια δημάρχων για τη λειψυδρία

Οι δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ορατές τα τελευταία χρόνια σε όλη τη χώρα με τη λειψυδρία να απειλεί πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το πρόβλημα αποτελεί μόνιμο πονοκέφαλο για πολλούς δημάρχους οι οποίοι αναγνωρίζουν πως απαιτούνται έργα υποδομής και αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης του νερού και χτες άκουσαν με ενδιαφέρον τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Ωστόσο περιμένουν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προθέσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά το καμπανάκι που «χτύπησε» ο αρμόδιος υπουργός, Σταύρος Παπασταύρου. «Η χώρα μας είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας και η Αττική και η Θεσσαλονίκη βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ ξετυλίγοντας το πλέγμα των δράσεων που σχεδιάζει η κυβέρνηση.

