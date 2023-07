Σε πύρινο κλοιό η χώρα

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται όλη η χώρα, με την πυρκαγιά στην Ρόδο να μαίνεται για έκτη μέρα, τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να αντιμετωπίζουν νέα μεγάλα μέτωπα σε Εύβοια και Αίγιο και πολλές μικρότερες εστίες να εμφανίζονται σε όλη την επικράτεια.

Αναλυτικότερα, στη Ρόδο η φωτιά έχει εξαπλωθεί σε τρία μέτωπα στα οποία επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις πυρόσβεσης. Στο νησί βρίσκεται το κινητό επιχειρησιακό Κέντρο Όλυμπος και drones για τον έλεγχο της πυρκαγιάς κατά την διάρκεια της νύχτας. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη επιχείρηση απομάκρυνσης πληθυσμού στην Ελλάδα, με τις αρχές να μεταφέρουν περίπου 19.000 άτομα σε ασφαλή σημεία.

Την ίδια στιγμή, φωτιά που έλαβε ταχύτατα διαστάσεις εκδηλώθηκε σε τρεις διαφορετικές εστίες σε δασική έκταση στον Πλατανιστό Καρύστου Ευβοίας. Εκκενώθηκαν τα χωριά Λιβάδι, Ποτάμι, Περναράκι και Πλατανιστό, ενώ στο σημείο επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, επικίνδυνα εξελίσσεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στο Αίγιο και συγκεκριμένα στην περιοχή Δερβενάκι, του Δήμου Αιγιαλείας, αφού η πυρκαγιά που καίει την πλαγιά μπορεί να μην απειλεί άμεσα οικισμό, όμως, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από κάποια διάσπαρτα σπίτια στα Βυτινιώτικα.

Στο επίπεδο πέντε στον χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς για την Δευτέρα βρίσκονται Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία, Ηλεία και Ρόδος.

18:43 Κοντά σε οικισμούς η φωτιά στην Κάρυστο

Ιδιαίτερα δύσκολες αποτυπώνει τις συνθήκες που κυριαρχούν στην Κάρυστο ο αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Γιώργος Κελαϊδίτης που βρίσκεται κοντά στο Πλατανιστό της Καρύστου.

"Μπορεί η φωτιά να απέχει 2 χιλιόμετρα από το χωριό ωστόσο έχει ισχυρό αέρα, χαμηλή βλάστηση, πολύ καπνό και αποπνικτική ατμόσφαιρα" περιγράφει την κατάσταση μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ.

Ωστόσο πολύ πιο δύσκολη είναι η κατάσταση από την άλλη πλευρά καθώς οι φλόγες βρίσκονται πολύ πιο κοντά σε οικισμούς.

"'Εχουν ενισχυθεί ιδιαίτερα οι επίγειες δυνάμεις. Ωστόσο όμως τα εναέρια μέσα, που υπήρχαν στην περιοχή, έχουν αποχωρήσει αυτή την ώρα" υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός.

Σύμφωνα με τον κ Σπανό έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκκένωσης των χωριών μετά το μήνυμα που έχει αποσταλεί από το 112.

Τέλος ο κ. Σπανός αναφερόμενος και στη φωτιά που είναι στην Υλίκη της Βοιωτίας υπογράμμισε πώς "είναι μία επικίνδυνη φωτιά που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Δίνουμε μία πραγματική μάχη με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές μαζί με μηχανήματα και υδροφόρες για να μπορέσουμε να την οριοθετήσουμε» όπως είπε ενώ πρέπει να σημειωθεί πως σε αρκετές περιπτώσεις η Εθνική οδός Αθηνών Λαμίας έχει κλείσει προληπτικά για λίγα λεπτά ενώ η ανησυχία των οδηγών που περνούν από εκεί είναι μεγάλη καθώς είναι αναγκασμένοι να περνούν μέσα από πυκνούς μαύρους καπνούς και κοντά σε εστίες.

18:30 Φωτιά κοντά στις Γλαφυρές Μαγνησίας στο πεδίο βολής του Στρατού

Φωτιά έχει ξεσπάσει λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα σε περιοχή των Γλαφυρών Βόλου και συγκεκριμένα στο πεδίο βολής του Στρατού και αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, αφού όλη η περιοχή της Μαγνησίας βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 5.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο και ισχυρές πυροσβεστικές και στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν προκειμένου να την περιορίσουν ενώ καίγονται περιοχές με χαμηλή θαμνώδη βλάστηση και πουρνάρια.

18:21 Εκκένωση τεσσάρων οικισμών στην Κάρυστο

Σε προληπτική εκκένωση τεσσάρων οικισμών προχώρα αυτή την ώρα η αστυνομία, η πυροσβεστική αλλά και ο δήμος Καρύστου, καθώς η φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή απειλεί να φτάσει μέχρι τα σπίτια.

Ήδη πριν λίγο οι κάτοικοι της νότιας Εύβοιας έλαβαν σχετικό μήνυμα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας με το οποίο τους πληροφορεί ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις περιοχές Λιβάδι, Ποτάμι, Περναράκι και Πλατανιστό και να απομακρυνθούν προς την περιοχή της Καρύστου.

17:19 Στη Ρόδο το κινητό επιχειρησιακό Κέντρο Όλυμπος

Με το πλοίο της γραμμής έφτασε στη Ρόδο και ύστερα από 15 ώρες ταξιδιού πολυάριθμη δύναμη της Πυροσβεστικής με οχήματα, πυροσβέστες, επίλεκτες ομάδες και αστυνομικούς.

Περισσότερα από 10 οχήματα με 40 πυροσβέστες αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Ρόδου. Οι 20 κατευθύνονται άμεσα στο μέτωπο και οι υπόλοιποι θα επιχειρήσουν σε 24 ώρες.

Παράλληλα, στο νησί έφτασε και η επίλεκτη ομάδα Λέων με 3 τμήματα, καθώς και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος με 6 άτομα.

Ο Όλυμπος στήνει το αρχηγείο του σε κεντρικό σημείο της Ρόδου και από εκεί θα κατευθύνει τις επιχειρήσεις σε συνεννόηση με το κέντρο στην Αθήνα.

Drone με θερμικές κάμερες για τη μάχη τη νύχτα

Στην πολυάριθμη δύναμη που κατέπλευσε στο νησί, περιλαμβάνονται και τρεις χειριστές με drone που θα δίνουν σήμα στον Όλυμπο και στα κεντρικά της Αθήνας. Τα drone θα επιχειρούν ουσιαστικά τη νύχτα, όπου με θερμικές κάμερες θα εντοπίζουν εστίες και θα καθοδηγούν τα πεζοπόρα τμήματα, ενώ την ίδια ώρα θα περιπολούν για να τα ανακατευθύνουν σε περίπτωση που τους πλησιάζει η φωτιά.

Εκτός από τις πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν και αστυνομικοί. Συνολικά 16 άτομα από τη ΔΙΑΣ και 8 από την ΟΠΚΕ.

Τις επόμενες ώρες θα μεταβούν στη Ρόδο κι άλλα κλιμάκια αντιμετώπισης εμπρησμών, ενώ ήδη λαμβάνονται καταθέσεις για να διαπιστωθεί πώς και από πού ξεκίνησαν οι φωτιές κι αν υπάρχει περίπτωση εμπρησμού.

16:55 Κάρυστος: Εκκενώνεται το χωριό Ποτάμι

Την εκκένωση του οικισμού Ποτάμι για προληπτικούς λόγους ζήτησε πριν λίγο ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος.

Ο κ. Ραβιόλος ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως «η φωτιά είναι πολύ μεγάλη, το ένα μέτωπο πάει απειλητικά προς το χωριό Ποτάμι γι' αυτό και ζήτησα πριν από λίγο να εκκενωθεί το χωριό».

Η απομάκρυνση των κατοίκων έχει ξεκινήσει και την εκκένωση συντονίζουν, αυτήν την ώρα, οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο σε συνεργασία με την Πυροσβεστική.

16:38 Συνεχίζει τις πτήσεις της στη Ρόδο η British Airways



Η διοίκηση της British Airways ανέφερε στο BBC ότι εξακολουθεί να σχεδιάζει πτήσεις στη Ρόδο την ερχόμενη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας πτήσης αύριο Δευτέρα.

16:26 Ρόδος - Ταξιδιωτική πράκτορας: Πρόκειται για κατόρθωμα που δεν απειλήθηκε ανθρώπινη ζωή



Η38χρονη ιδιοκτήτρια ταξιδιωτικού πρακτορείου στη Ρόδο, Γιολάντα Κάππα δήλωσε πως τα περισσότερα ξενοδοχεία από τη νότια Ρόδο έχουν εκκενωθεί από τουρίστες.

«Οι εκκενώσεις έγιναν αρκετά γρήγορα χθες. Στην αρχή επικρατούσε πανικός, αλλά μέσα σε λίγες ώρες επιστρατεύτηκαν όλα τα μέσα, λεωφορεία, αυτοκίνητα, σκάφη, για να απομακρυνθούν οι άνθρωποι. Και το σημαντικό είναι ότι δεν απειλήθηκε καμία ανθρώπινη ζωή. Πρόκειται για κατόρθωμα», τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

16:12 Φωτιά στην Μαμουσιά Αιγίου

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Μαμουσιά του Αιγίου. Αυτή την ώρα σπεύδουν επιτόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι μεγάλη, αναφέρει η ΕΡΤ.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα στο «κόκκινο» από πλευράς επικινδυνότητας.

16:01 Δωρεάν λεπτά ομιλίας και GB για τους πυρόπληκτους της Ρόδου από την Cosmote

Δωρεάν υπηρεσίες επικοινωνίας προσφέρει στους συνδρομητές της στη Ρόδο η Cosmote.

15:51 Ρόδος: Ομάδα ταχείας ανάπτυξης για τη βοήθεια Βρετανών τουριστών στέλνει το Λονδίνο



Ο Βρετανός πρέσβης στην Ελλάδα, Μάθιου Λοτζ, δήλωσε με tweet, του ότι το βρετανικό ΥΠΕΞ έστειλε μια «ομάδα ταχείας ανάπτυξης» στη Ρόδο, η οποία είναι καθ' οδόν, για τη βοήθεια Βρετανών τουριστών.

15:40 Μεσσηνία: Νέα φωτιά στην Αγία Τριάδα Κορώνης

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις δυο το μεσημέρι στην περιοχή Αγία Τριάδα, λίγο έξω από την Κορώνη. Η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη αυτή την ώρα, ενώ μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 9 οχήματα, 24 Πυροσβέστες, 13 άτομα πεζοπόρο τμήμα καθώς και 4 εναέρια μέσα, 1 Canadair, 1 ελικόπτερο και 2 a/φ PZL.

15:19 Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε η δημοτική ενότητα της Νότιας Ρόδου

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της πυρκαγιάς που εξακολουθελι να μαίνεται στο νησί της Ρόδου, κηρύχθηκε με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας η δημοτική ενότητα της Νότιας Ρόδου.

Στην σχετική απόφαση που εκδόθηκε σήμερα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής

"Αποφασίζουμε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 18-07-2023 στις παραπάνω περιοχές σύμφωνα με τα ανωτέρω 8 και 9 σχετικά. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 18 Ιανουαρίου 2024. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας."

15:16 Βελγικό ΥΠΕΞ: Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των τοπικών Αρχών στην Ελλάδα

«Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των τοπικών Αρχών», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου απευθυνόμενο προς τους πολίτες που βρίσκονται στην Ελλάδα.

14:40 Πυροσβεστική: Μεγάλες προσπάθειες να διασωθεί ο οικισμός Ασκληπιείο



14:35 ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και για τη Δευτέρα 24 Ιουλίου

14:00 Στη Ρόδο προσωπικό του ΥΠΕΞ - Εγκαθίσταται Help Desk στο αεροδρόμιο

Προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών ήδη μετακινείται στη Ρόδο για να εγκαταστήσει από σήμερα, στις 17:00, εντός του αεροδρομίου του νησιού Help Desk για τη διευκόλυνση, σε συνεργασία με τις οικείες πρεσβείες, της έγκαιρης αναχώρησης επισκεπτών, οι οποίοι έχουν απωλέσει τα ταξιδιωτικά έγγραφά τους, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

Ακόμη, προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών εγκαθίσταται στην Πολιτική Προστασία για να ενισχύσει την προσπάθεια διαχείρισης της κατάστασης κατά το μέρος που αφορά τη διεθνή επικοινωνία με πρεσβείες και πολίτες, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών.

12:56 Μ. Βαρβιτσιώτης: Συγχαρητήρια στο Λιμενικό για την επιχείρηση εκκένωσης στη Ρόδο



Συγχαρητήρια στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος Γιώργο Αλεξανδράκη αλλά και τα στελέχη του λιμενικού σώματος για τους απεγκλωβισμούς ατόμων από παραλίες της Ρόδου όπου μαίνεται η πυρκαγιά, εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

«Μέσω θαλάσσης απεγκλωβίστηκαν πάνω από 3.000 άτομα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές & ιδιώτες που συνέδραμαν. Συγχαρητήρια στον Αρχηγό του Λιμενικού και τα στελέχη του για όλο τον συντονισμό» αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο κ. Βαρβιτσιώτης.

12:41 Στη Ρόδο προσωπικό του ΥΠΕΞ - Εγκαθίσταται Help Desk στο αεροδρόμιο



Προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών ήδη μετακινείται στη Ρόδο για να εγκαταστήσει από σήμερα, στις 17:00, εντός του αεροδρομίου του νησιού Help Desk για τη διευκόλυνση, σε συνεργασία με τις οικείες πρεσβείες, της έγκαιρης αναχώρησης επισκεπτών, οι οποίοι έχουν απωλέσει τα ταξιδιωτικά έγγραφά τους, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

Ακόμη, προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών εγκαθίσταται στην Πολιτική Προστασία για να ενισχύσει την προσπάθεια διαχείρισης της κατάστασης κατά το μέρος που αφορά τη διεθνή επικοινωνία με πρεσβείες και πολίτες, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών.

12:22 Αναζωπύρωση στο Καραούλι της Μάνδρας



Αναζωπύρωση της φωτιάς που εκδηλώθηκε τις τελευταίες μέρες στη Δυτική Αττική σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στο Καραούλι Μάνδρας.

12:01 Σύσκεψη στο ΥΠΕΞ για την εκκένωση ξένων πολιτών από τη Ρόδο



Σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη υπό τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, για την αντιμετώπιση όλων των διεθνών πτυχών της κατάστασης που έχει προκύψει λόγω των δασικών πυρκαγιών στη Ρόδο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Ο υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε, προ ολίγου, στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών, όπου έδωσε οδηγίες στους ακολούθους υπηρεσίας για τον περαιτέρω χειρισμό της κατάστασης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

11:42 Ρόδος: Απεγκλωβίστηκαν τουλάχιστον 19.000 άνθρωποι - Η μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης στην ιστορία της χώρας



Με τα μέτωπα της πυρκαγιάς να βρίσκονται σε εξέλιξη και με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες, που σε πολλά σημεία ξεπερνούσαν σε ύψος τα 5 μέτρα και με δυνατούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή, ολοκληρώθηκε στη διάρκεια της νύχτας η προληπτική εκκένωση των οικισμών που απειλήθηκαν από την πύρινη λαίλαπα.

11:36 Ευθ. Λέκκας για Ρόδο: Πρωτόγνωρες οι εικόνες - Το περιβάλλον έχει καταστραφεί



11:15 Φωτιά στη Ρόδο: 150 αστυνομικοί επιχειρούν στο νησί - C130 με αστυνομικούς της ΔΙΑΣ αναχωρεί σήμερα



Με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγορεύσεις, διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας, προληπτική εκκένωση περιοχών, απεγκλωβισμό ατόμων και ζώων, διασφαλίζοντας τη σωματική ακεραιότητα και την περιουσία των κατοίκων πληγέντων περιοχών συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νησί της Ρόδου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Σημειώνει επίσης ότι «ο συνολικός αριθμός των αστυνομικών που επιχειρεί αυτή τη στιγμή στο νησί είναι 150 και πως σήμερα αναχωρεί C130 για το νησί της Ρόδου από την Αττική με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ».

10:44 Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων ο Κυρ. Μητσοτάκης για τις φωτιές στη Ρόδο

Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ενημερώνεται για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Ρόδο και την επιχείρηση φιλοξενίας των πολιτών που μετακινήθηκαν προληπτικά σε ασφαλή σημεία του νησιού.

10:20 Ρόδος: Εγκλωβισμένοι σε ανοιχτό γήπεδο κάτοικοι και πυροσβέστες στο χωριό Ασκληπιείο



Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για το χωριό Ασκληπιείο, ανάμεσα στα Λάερμα και το Κιοτάρι, όπου έχουν εγκλωβιστεί -σε ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου- πυροσβέστες και κάτοικοι.

9:25 Στα έξι μποφόρ αναμένονται οι άνεμοι στη Ρόδο - Σήμερα η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού



Ισχυροί άνεμοι της τάξης των έξι μποφόρ θα πνέουν σήμερα Κυριακή στη Ρόδο κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την προσπάθεια για κατάσβεση της πύρινας λαίλαπας στο νησί.

9:10 Γ. Αρτοποιός: Τρία τα ενεργά μέτωπα στη Ρόδο - Επιχειρούν τρία αεροσκάφη



Πύρινος εφιάλτης στην κεντρική και νότια Ρόδο. Η μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη για 6η μέρα σε έκταση πολλών χιλιομέτρων, και όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος Τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός τα κύρια μέτωπα της φωτιάς νωρίς το πρωί της Κυριακής 23/7 είναι στις περιοχές νότια του Απόλλωνα, δυτικά από τα Λάερμα και σε μία χαράδρα ανάμεσα στο Κιοτάρι και το Γεννάδι.

«Προσπαθούμε να κινηθούμε όπως πάνε τα μέτωπα και όπως κινείται ο άνεμος» δήλωσε.

00:03 Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού από παραλίες σε Κιοτάρι και Γεννάδι

Σε εξέλιξη το βράδυ του Σαββάτου η επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες σε Κιοτάρι και Γεννάδι όπως γνωστοποίησε το Λιμενικό.

Τα σκάφη μεταφέρουν τους απεγκλωβισθέντες στο Πλημμύρι, ενώ υπολογίζεται ότι συνολικά περιμένουν να διασωθούν 600 άτομα.

23:51 Νέο μήνυμα του 112 - Εντολή εκκέννωσης για Πεύκη, Λίνδο και Κάλαθο

23:39 Εντολή για εκκένωση του χωριού Ασκληπιείο

Την άμεση εκκένωση του χωριού Ασκληπιείο της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου που είχε εκκενωθεί και νωρίτερα το μεσημέρι, διέταξε ο δήμαρχος του νησιού Αντώνης Καμπουράκης, έπειτα από σχετική εντολή του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι στο χωριό είχε δοθεί προληπτική εντολή εκκένωσης μέσω του 112 και νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, ωστόσο πλέον η φωτιά απειλεί άμεσα τον οικισμό.

23:30 Ανοίγουν στρατόπεδα για τη φιλοξενία πολιτών

Στο άνοιγμα των στρατοπέδων, ανάμεσά τους και αυτό της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών στην περιοχή Κάλαθος, προχωρά ο Ελληνικός Στρατός στη Ρόδο προκειμένου να φιλοξενηθούν πολίτες και τουρίστες που εγκατέλειψαν τα σπίτια και τα ξενοδοχεία που διέμεναν για να σωθούν από τη φωτιά.

Επίσης, στη διάθεση των πολιτών είναι και τρία επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία στο λιμάνι της Ρόδου. Πρόκειται για τα Παναγία Σκιαδανη (600 ατομα), Δωδεκανησος Εξπρές (347 ατομα) και Blue Star Chios (300 άτομα). Σύνολο 1247 άτομα.

Στη Ρόδο κυβερνητικό κλιμάκιο με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Διευθυντή Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή Χρήστο Τριαντόπουλο και την Υφυπουργό Τουρισμού Έλενα Ράπτη. Στο νησί βρίσκεται ήδη ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Παππάς.

23:19 Έκκληση του Δήμου για στρώματα και σεντόνια

Έκκληση απευθύνει ο Δήμος Ρόδου για στρώματα και σεντόνια, στο κλειστό γήπεδο του Βενετοκολείου, προκειμένου να φιλοξενήσει τους ανθρώπους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν από τα σπίτια τους ή τα ξενοδοχεία τους, μετά τις δραματικές εξελίξεις στο νησί που φλέγεται για 5η ημέρα.

Ακόμη, αίθουσες θα διατεθούν και από τα ιδιωτικά σχολεία "Ροδίων Παιδεία" και "Κολλέγιο Ρόδου" όπου στο σημείο έχουν σπεύσει και εθελοντές για να συντονίσουν την κατάσταση.

Περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί, πολλοί από τους οποίους φιλοξενούνται εκτός από επιβατηγά πλοία, σε γυμναστήρια και σχολεία.

Πηγή: Rodiaki

23:11 Ενεργοποιείται η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ για την εκκένωση ξένων πολιτών

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών, ενεργοποιείται η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου για να διευκολυνθεί η εκκένωση ξένων πολιτών στην Ελλάδα λόγω των εν εξελίξει δασικών πυρκαγιών, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3681730.

23:01 Φιλοξενία και διατροφή πολιτών που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά

Νεότερη ενημέρωση για την πυρκαγιά στην Ρόδο, την φιλοξενία και διατροφή πολιτών που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά, όπως και για τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην παραλιακή ζώνη αυτή την ώρα, από την παραλία Λάρδος ως την παραλία Κιοτάρι όπου έγινε νωρίς το απόγευμα η προληπτική εκκένωση η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά και έχει ανοίξει η παραλιακή οδός από Κιοτάρι προς Λίνδο.

Στο κεντρικό τμήμα υπάρχει μια αναζωπύρωση βορειοανατολικά από τα Λάερμα και μια δεύτερη ανατολικά από το φράγμα του Γαδουρά.

Οι δυνάμεις έχουν εστιάσει την προσπάθεια τους στην προστασία της παραλιακής ζώνης και όλων των ξενοδοχειακών μονάδων και στις δυο περιοχές όπου υπάρχουν οι αναζωπυρώσεις.

Επισημαίνεται ότι από το μεσημέρι που η κύρια προσπάθεια ήταν ανατολικά από τα Λάερμα για να γίνουν ζώνες με χωματουργικά και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούσαν και τα εναέρια μέσα, λόγω των βόρειων- βορειοδυτικών ανέμων που έπνεαν με ένταση 7 μποφόρ και με τους στροβιλισμούς του αέρα που δημιουργήθηκαν η φωτιά κινήθηκε εντός μιας χαράδρας και κατέβηκε νότια προς Λάρδο καλύπτοντας αυτή την απόσταση μέσα σε 2 ώρες.

Στο νησί βρίσκεται ήδη κυβερνητικό κλιμάκιο με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Διευθυντή Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκο, τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή Χρήστο Τριαντόπουλο, την υφυπουργό Τουρισμού Έλενα Ράπτη και τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Παππά.

Την πυρκαγιά δουλεύουν μετά τη δύση του ηλίου που σταμάτησαν τα εναέρια μέσα, οι επίγειες δυνάμεις, ενώ με C-130 μεταβαίνουν στο νησί άλλες 2 ομάδες ΕΜΟΔΕ.

Σήμερα επιχειρούσαν στα μέτωπα της πυρκαγιάς 3 Air Tractors, 1 ελικόπτερο Mi8, 2 Erickson, 4 CL-415, 2 Chinook, 1 AB214 και ένα Super Puma συντονιστικό.

Φιλοξενία και διατροφή πολιτών που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά στη Ρόδο

Σε συννενόηση με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ρόδου έχουν διατεθεί για φιλοξενία και διατροφή πολιτών που απομακρύνθηκαν νωρίτερα προληπτικά από τα ξενοδοχεία τους, οι παρακάτω συνεδριακού χώροι ξενοδοχείων. Συνολικά μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί 3.190 άτομα:

Επωνυμία Ξενοδοχείου - Χωρητικότητα

Από το υπουργείο Ναυτιλίας έχουν διατεθεί για τον ίδιο σκοπό ήδη 3 πλοία Ε/ΟΓ. Πρόκειται για τα Παναγία Σκιαδανη (600 άτομα), Δωδεκάνησος Εξπρές (347 ατομα) και Blue Star Chios (300 άτομα). Σύνολο 1247 άτομα.

Ακόμη, έχουν εξασφαλιστεί μέσω της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού 70 τουριστικά λεωφορεία για τη μεταφορά τουριστών όπου χρειάζεται.

Αστυνομικές δυνάμεις

Εκτός από τις δυνάμεις της Α Διεύθυνσης Δωδεκανήσου είχαν μεταβεί από την περασμένη εβδομάδα στο νησί 2 ομάδες ΟΠΚΕ και 2 ομάδα ΟΕΠΤΑ.

Επίσης, ενισχύεται η Διεύθυνση με αστυνομικές δυνάμεις από την Κω, μαζί με 2 μηχανές και 1 R/Τ

Το απόγευμα απογειώθηκε C130 με 8 δίκυκλα ΔΙΑΣ ενώ το βράδυ θα σταλούν άλλα 4 οχήματα με δυνάμεις ΟΠΚΕ, και άλλα 8 δίκυκλα ΔΙΑΣ.

22:53 Εθελοντής πυροσβέστης στο νοσοκομείο με εγκαύματα

Εγκαύματα υπέστη εθελοντής πυροσβέστης κατά τη μάχη που έδινε με τις φλόγες στη Ρόδο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, ο άτυχος πυροσβέστης ακούμπησε σε μια καυτή δεξαμενή, με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρά εγκαύματα στο σώμα του και μεταφέρθηκε ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο της Ρόδου.



Εξετάστηκε από τους γιατρούς, πήρε την κατάλληλη αγωγή και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, προκειμένου να συνεχίσει την ανάρρωσή του στο σπίτι.

Από το ΕΚΑΒ αναφέρονται ακόμα 8 διακομιδές ατόμων με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, έξι ενήλικες και δύο παιδιά μεταφέρθηκαν σε Κέντρο Υγείας του Αρχαγγέλου με αναπνευστικά προβλήματα. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αναχώρησαν.

22:45 Περιφειάρχης Δωδεκανήσων: Ζούμε τραγικές στιγμές - Απομακρύνθηκαν 8.000 άνθρωποι

Τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στη Ρόδο όπου επεκτείνεται επικίνδυνα η μεγάλη φωτιά, περιέγραψε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Όπως δήλωσε αρχικά ο ίδιος στον ΣΚΑΪ , «Ζούμε τραγικές στιγμές, είναι αδιανόητη η καταστροφή στο νησί μας»



Τόνισε ότι η επιχείρηση απεγκλωβισμού συνεχίζεται ενώ υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σημείωσε ότι μέχρι τις 21:30 το βράδυ του Σαββάτου «οι μετακινήσεις έχουν ξεπεράσει τις 7.500-8.000 χιλιάδες».

«Το οδικό δίκτυο είναι αποκομμένο, έγινε με σκάφη η απομάκρυνση και μετά με λεωφορεία για να έρθουν στο βόρειο ασφαλές κομμάτι» πρόσθεσε ο κ. Χατζημάρκος και συνέχισε λέγοντας: «Έχουμε πολύ κόσμο ακόμα. Έχουμε κλειστό οδικό δίκτυο και κάνουμε μετεγκατάσταση σε άλλες περιοχές».

«Μέσα σ' αυτή την κατάσταση δεν έχουν ακόμη καταγραφεί οι μετακινήσεις των πολιτών στο σύνολό τους. Οι ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολες, μετράει να είναι ακόμη ασφαλείς οι ξένοι επισκέπτες και οι κάτοικοι» κατέληξε.

22:30 Η φωτιά καίει σπίτια στο χωριό Λάερμα

Τα πρώτα σπίτια στο χωριό Λάερμα έχει ξεκινήσει να καίει η φωτιά που «μπήκε» στο χωριό, σύμφωνα δηλώσεις του προέδρου κ. Αναστάσιου Πατούνα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο πρόεδρος είπε ότι όλοι οι κάτοικοι έχουν φύγει από το χωριό και βρίσκονται σε ασφαλή σημεία στα γύρω χωριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες επίσης αυτή τη στιγμή εκκενώνεται και το Γεννάδι με απόφαση των αρμοδίων αρχών για προληπτικούς λόγους. Η μάχη σε όλα τα μέτωπα της φωτιάς συνεχίζεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και εθελοντικές ομάδες.

21:42 Κάηκε γνωστό beach bar στη Γλύστρα

Η πύρινη λαίλαπα που θερίζει τα πάντα από Λάρδο προς νότια, έκαψε και την περιοχή της Γλύστρας μαζί με γνωστό beach bar, σύμφωνα με το verena.gr.

21:33 Δύο C-130 με δασοκομάντος μεταβαίνουν στο νησί

Δύο αεροσκάφη C-130 αναχωρούν το βράδυ του Σαββάτου για το νησί της Ρόδου, λόγω της έκτακτης κατάστασης στο νησί.

Τα αεροσκάφη όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός θα μεταφέρουν ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, 8 μηχανές με προσωπικό της ομάδα ΔΙ.ΑΣ οι οποίοι θα συμμετέχουν, αν χρειαστεί στις εκκενώσεις αλλά και στην φύλαξη περιουσιών.

21:29 Επικοινωνία Φάμελλου με Κικίλια για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Ρόδο

Με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, επικοινώνησε ο Σωκράτης Φάμελλος προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Ρόδο και τις επιχειρήσεις διάσωσης, εκκένωσης κοινοτήτων και τουριστικών μονάδων και πυρόσβεσης, καθώς και για τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος της Κ.Ο. του κόμματος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη και ζήτησε να μεταφερθεί η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε όσους επιχειρούν στα μέτωπα της πυρκαγιάς και στην διάσωση πολιτών, κατοίκων και τουριστών. Δήλωσε δε ότι αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια των πολιτών και των στελεχών της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, καθώς και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών και των επιχειρήσεων.

21:15 Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι επισκέπτες της Ρόδου

Χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και με ασφάλεια απομακρύνονται οι επισκέπτες της Ρόδου, από τις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές, όπως επισημαίνει ανάρτηση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά στην ανάρτηση αναφέρεται:

«Οι επισκέπτες απομακρύνονται με ασφάλεια από τις πληγείσες περιοχές της Ρόδου. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Κατευθύνονται σε άλλα ξενοδοχεία στο νησί».

Παράλληλα, σε δεύτερη ανάρτηση το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει: « Οι πληγείσες περιοχές αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10% των συνολικών τουριστικών υποδομών της Ρόδου».

Visitors are being evacuated safely from the affected areas of #Rhodes . No injuries reported. They are being redirected to other hotels on the island.

21:07 ΕΛΑΣ: 150 αστυνομικοί συνδράμουν στις πυρκαγιές στην Ρόδο

Με 150 αστυνομικούς και μέσα συνδράμει η ΕΛΑΣ στις αγωνιώδεις προσπάθειες που γίνονται στην Ρόδο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση: «παρέχεται ουσιαστική συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις, που ενεργούν για την κατάσβεση των πυρκαγιών, μέσω της εφαρμογής έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με - κατά περίπτωση - απαγορεύσεις, διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας, της προληπτικής εκκένωσης περιοχών, του απεγκλωβισμού ατόμων και ζώων, καθώς και της διασφάλισης της σωματικής ακεραιότητας και των περιουσιών των κατοίκων πληγέντων περιοχών.»

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, διατίθενται αστυνομικοί των ΟΕΠΤΑ και ΟΠΚΕ, ενώ σήμερα αναχωρεί C130 για το νησί της Ρόδου από την Αττική με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Παράλληλα αστυνομικοί και οχήματα των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Α' Δωδεκανήσου ενισχύονται συνεχώς από υπηρεσίες όμορων Αστυνομικών Διευθύνσεων καθώς και Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α.

«Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και επιφυλακή για την παροχή συνδρομής και υποστήριξης στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.» καταλήγει η ανακοίνωση

20:44 Αντιδήμαρχος Ρόδου για πυρκαγιά: Η επίμαχη περιοχή έχει γύρω στους 8.000 τουρίστες



Περί τους 8.000 τουρίστες βρίσκονται στην επίμαχη περιοχή της πυρκαγιάς στην Ρόδο, επισήμανε ο αντιδήμαρχος της Ρόδου Κώστας Ταρασλίας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Έχει στηθεί μία πολύ μεγάλη επιχείρηση ώστε κάποιοι τουρίστες να αναχωρούν από ένα αεροδρόμιο, κάποιοι άλλοι να έχουν άλλη στέγη. Από τους 200.000 τουρίστες που φιλοξενεί σήμερα το νησί, στην περιοχή υπάρχουν γύρω στις 8.000, τους οποίους για λόγους προληπτικούς μεταφέρουμε λόγω και του καπνού που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή», επισήμανε ο αντιδήμαρχος της Ρόδου.

Όπως, μεταξύ άλλων, προσέθεσε, «η πυρκαγιά εξελίχθηκε με πολύ άσχημο τρόπο διότι δυστυχώς ενώ περιμέναμε να σβήσουμε την πυρκαγιά, εχθές το βράδυ μετά από τη διενέργεια του συντονιστικού οργάνου το οποίο συνεδρίασε και ενώ περιμέναμε να πάει σε μία τεχνητή λίμνη στο φράγμα του Γαδουρά, δυστυχώς άλλαξε άρδην η κατάσταση. Πήγε προς την αντίθετη κατεύθυνση, πέρασε δυστυχώς στον Δήμο στον εθνικό δρόμο και μπήκε σε μία τουριστική περιοχή, ενώ για τέσσερις ημέρες πραγματικά κατέληγε στην καρδιά του νησιού που ήταν παρθένα δάση.

20:37 Ευθ. Λέκκας: Οι 5 παράγοντες που συνέβαλαν στην πύρινη λαίλαπα της Ρόδου



Λόγω υφιστάμενων 5 ιδιαίτερων γεωπεριβαλλοντικών παραγόντων αναπτύχθηκε ιλιγγιωδώς τις τελευταίες μέρες και ώρες, η μεγάλη πυρκαγιά στη Ρόδο που αφανίζει τον κεντρικό δασικό πυρήνα της νήσου, αναφέρει ο Δρ. Ευθύμης Λέκκας.

20:28 Φωτιά Ρόδος: Πρώτο θέμα σε διεθνή μέσα - Συνδέουν την πυρκαγιά με την Κλιματική Κρίση



Πρώτο θέμα σε πολλά διεθνή μέσα είναι η μεγάλη φωτιά στη Ρόδο που είναι σε πλήρη εξέλιξη για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, απειλώντας κατοικημένες περιοχές.

20:19 Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει στη Ρόδο

Αυτή την ώρα μεταβαίνει στη Ρόδο κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Διευθυντή Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή Χρήστο Τριαντόπουλο και την Υφυπουργό Τουρισμού Έλενα Ράπτη. Στο νησί βρίσκεται ήδη ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Παππάς.

20:15 Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα οκτώ άτομα

20:09 Διεθνής ανησυχία για τη Ρόδο: Οδηγίες από τις πρεσβείες Βρετανίας και Μάλτας προς τους πολίτες τους



Διεθνής είναι η ανησυχία για τη μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στη Ρόδο, αφού υπάρχει κινητοποίηση των πρεσβειών Βρετανίας και Μάλτας στην Αθήνα, οι οποίες συνιστούν στους πολίτες τους που τυχόν βρίσκονται στο νησί, να συνεργάζονται με τις οδηγίες των Αρχών.

19:33 Μ. Βαρβιτσιώτης: Το Λιμενικό Σώμα έχει συντονίσει τον απεγκλωβισμό χιλιάδων ανθρώπων

«Το Λιμενικό Σώμα έχει συντονίσει τον απεγκλωβισμό χιλιάδων ανθρώπων» σχολίασε στο Twitter o υπουργός Ναυτιλίας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Σημειώνεται πως το Λιμενικό Σώμα, συμμετέχει στην επιχείρηση εκκένωσης της φωτιάς που καίει για πέμπτη ημέρα το νησί της Ρόδου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο Ναυτιλίας στη Ρόδο επιχειρούν: 4 σκάφη του Λιμενικού Σώματος και άνω των 20 ιδιωτικών σκαφών (ημερόπλοια και φουσκωτά). Επίσης, στη περιοχή βρίσκονται 1 φορτηγό πλοίο, 1 Ε/Γ-Ο/Γ (παντόφλα), 2 φουσκωτά της μοίρας καταδρομέων. Επίπλέον, δεσμεύτηκε και διατίθεται πλοίο της Blue Star για να φιλοξενήσει πολίτες.

Υπολογίζεται οτι έχουν απεγκλωβιστεί δια θαλάσσης άνω των 1000 ατόμων. Από το ΓΕΕΘΑ έχουν διατεθεί: Εναέρια: 2xCL-415 1xCH-47D (Ε/Π) Επίγεια: 2 Π/Γ (προωθητής γαιών) 1 Ι/Γ (ισοπεδωτής γαιών) 2 ανατρεπόμενα 1 Ε/Τ (εκσκαφέας τάφρων) 2 Ρ/Μ (ρυμουλκά) 2 πυροσβεστικά οχήματα 14 άτομα χειριστές οχημάτων 6 Λεωφορεία 4 STEYER 6 πλωτά ειδικών δυνάμεων Τορπιλάκατος ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ.

19:21 Δωρέαν λεπτά ομιλίας και GB για τους πυρόπληκτους στη Ρόδο

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κατανοώντας τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας στις περιοχές της Ρόδου που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές, προσφέρει από σήμερα και μέχρι 5/8 στους συνδρομητές της στη Ρόδο, στις περιοχές Αρχάγγελος, Γεννάδι, Θεοτόκος, Κάλαθος, Καλλιθέα, Κιοτάρι, Λάρδος, Πεύκοι, Πυλώνας, δωρεάν χρόνο ομιλίας 1.500 λεπτών προς όλους (εθνικά κινητά και σταθερά) και απεριόριστα GB.

Η προσφορά αφορά συνδρομητές κινητής συμβολαίου και καρτοσυμβολαίου, ιδιώτες και επιχειρήσεις.

19:03 Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Υλίκη Βοιωτίας

Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στη Υλίκη Βοιωτίας.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, επτά οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

18:42 Στη «μάχη» ο Στρατός Ξηράς και η Πολεμική Αεροπορία

Επίσης, έχουν διατεθεί 3 λεωφορεία του Στρατού Ξηράς και ένα λεωφορείο της Πόλεμικης Αεροπορίας για εκκένωση πολιτών

18:40 Έχουν διατεθεί για την εκκένωση ταχύπλοα σκάφη των Ειδικών Δυνάμεων

18:37 Σε ετοιμότητα το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και τα Κέντρα Υγείας

Το ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ έχει θέσει σε ετοιμότητα το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και τα όμορα Κέντρα Υγείας στη περιοχή.

18:26 Λιμενικό: Απομακρύνθηκαν περισσότερα από 1.500 άτομα

Πάνω από 1.500 είναι οι άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Λιμενικού, κ. Αλεξίου, όπως γνωστοποίησε μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

18:20 Σε πλήρη ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Στην ευρύτερη περιοχή που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά επιχειρούν (επιπλέον της ημερήσια δύναμης του ΕΚΑΒ) 7 ασθενοφόρα (περιοχές Κιοταρίου, Λάρδου και Γενναδίου).

Το ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ έχει θέσει σε εντιμότητα το ΓΝ Ρόδου και τα όμορα Κέντρα Υγείας στη περιοχή.

Προς το παρόν, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, έχουν διακομισθεί 4 ενήλικες και 2 νεογνά στο ΚΥ Αρχαγγέλου, 2 ενήλικες στο ΚΥ Γενναδίου ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν παράσχει πρώτες βοήθειες (λόγω αναπνευστικών προβλημάτων) σε παραπάνω από 60 περιστατικά στον δρόμο.

Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ παρευρίσκεται σε έκτακτη Διυπουργική Σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

17:55 Φωτογραφίες από τον απεγκλωβισμό τουριστών από ξενοδοχεία της Ρόδου

17:31 Βίντεο της πύρινης λαίλαπας από κάτοικο της Ρόδου

17:27 Βίντεο από την εκκένωση ξενοδοχείων

17:01 Έκτακτη ενημέρωση από την Πυροσβεστική

16:49 Ρόδος: Στις εγκαταστάσεις τριών ξενοδοχείων στο Κιοτάρι έφθασε η φωτιά

Τρεις ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή Κιοτάρι της νότιας Ρόδου έχουν υποστεί ζημιές από τη φωτιά, που εξακολουθεί να καίει στη Ρόδο.

Τα ξενοδοχεία εκκενώθηκαν νωρίτερα από τους τουρίστες που διέμεναν σε αυτά και γίνεται προσπάθεια για να μην επεκταθεί η φωτιά.

16:38 Ευχαριστήριο μήνυμα ΥΠΕΞ στην Τουρκία για τη βοήθεια στις πυρκαγιές

Ευχαριστήριο μήνυμα στην Τουρκία που συνέδραμε στην προσπάθεια περιορισμού των μεγάλων μετώπων των πυρκαγιών στη χώρα μας ανάρτησε το υπουργείο Εξωτερικών στο twitter.

«Θερμές ευχαριστίες στην Τουρκία για την παροχή πυροσβεστικής βοήθειας στην Ελλάδα και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση των σοβαρών δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας», ανέφερε στο μήνυμα που ανάρτησε και στα τουρκικά.

16:26 Υπό έλεγχο οι φωτιές στον Λοφίσκο Λαγκαδά και το Χωρύγι Κιλκίς



Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00 σε χαμηλή βλάστηση έξω από το χωριό Λοφίσκος του Δήμου Λαγκαδά. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με 14 πυροσβέστες και 5 οχήματα.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό έλεγχο έχει τεθεί και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12:40 σε αγροτική περιοχή έξω από το χωριό Χωρύγι στο Κιλκίς. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με 7 υδροφόρα οχήματα.

16:10 Το «ευχαριστώ» Κυρ. Μητσοτάκη στην Τουρκία για την βοήθεια στις πυρκαγιές

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα αγγλικά ευχαριστεί την Τουρκία για τη βοήθεια της στην Ελλάδα στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Ο κ. Μητσοτάκης έγραψε: «Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Τουρκία που έστειλε δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο για να μας βοηθήσουν στον αγώνα μας κατά των δασικών πυρκαγιών. Ευχαριστούμε Τουρκία!».

Our gratitude goes out to Türkiye for sending two firefighting planes and one helicopter to assist us in our fight against forest fires. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇬🇷@RTErdogan