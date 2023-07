Διεθνής ανησυχία για τη Ρόδο: Οδηγίες από τις πρεσβείες Βρετανίας και Μάλτας προς τους πολίτες τους

Διεθνής είναι η ανησυχία για τη μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στη Ρόδο, αφού υπάρχει κινητοποίηση των πρεσβειών Βρετανίας και Μάλτας στην Αθήνα, οι οποίες συνιστούν στους πολίτες τους που τυχόν βρίσκονται στο νησί, να συνεργάζονται με τις οδηγίες των Αρχών.

Συγκεκριμένα όπως τονίζει η πρεσβεία της Βρετανίας «Παρακολουθούμε στενά την πυρκαγιά στη Ρόδο. Είμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές. Ακολουθήστε τις οδηγίες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Βρετανοί υπήκοοι στη Ρόδο που επλήγησαν από την πυρκαγιά μπορούν να καλέσουν στο +4420 7008 5000 για προξενική βοήθεια».

