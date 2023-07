Το «ευχαριστώ» Κυρ. Μητσοτάκη στην Τουρκία για την βοήθεια στις πυρκαγιές

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα αγγλικά ευχαριστεί την Τουρκία για τη βοήθεια της στην Ελλάδα στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Ο κ. Μητσοτάκης έγραψε: «Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Τουρκία που έστειλε δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο για να μας βοηθήσουν στον αγώνα μας κατά των δασικών πυρκαγιών. Ευχαριστούμε Τουρκία!».

Our gratitude goes out to Türkiye for sending two firefighting planes and one helicopter to assist us in our fight against forest fires. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇬🇷@RTErdogan — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 22, 2023

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός, με αναρτήσεις του στο twitter, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις χώρες που οποίες ανταποκρίθηκαν άμεσα και συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών που έπληξαν τα τελευταία 24ωρα τη χώρα.

Συγκεκριμένα, ευχαρίστησε μία προς μία τις χώρες που έστειλαν αεροσκάφη και πυροσβέστες και συμμετείχαν στην προσπάθεια περιορισμού των πύρινων μετώπων.

«Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας (UCPM) και το rescEU απέδειξαν για άλλη μια φορά την τεράστια αξία τους σε περιόδους ανάγκης. Είμαστε ευγνώμονες σε όλες τις χώρες που έστειλαν βοήθεια για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Η συνεισφορά σας ήταν ανεκτίμητη. Σε δύσκολους καιρούς, η Ένωσή μας στέκεται μαζί με αλληλεγγύη. Ευχαριστώ», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

#rescEU and #UCPM have once more proved their immense value in times of need. We are grateful to all the countries that sent help to fight the forest fires in Greece. Your contribution has been invaluable. In trying times, our Union stands together in solidarity. Thank you. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 21, 2023

«Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μας στη Γαλλία για την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροπλάνων. Υπήρξαν ζωτικής σημασίας σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα κατά των δασικών πυρκαγιών. Γαλλία, έχεις την ευγνωμοσύνη μας!», πρόσθεσε.

I want to express our thanks to France for sending two firefighting planes. They have been vital in this difficult fight against forest fires. France, you have our gratitude! 🇫🇷🇪🇺🇬🇷 @EmmanuelMacron — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 21, 2023

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Ιταλία, η οποία απέστειλε δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα. Ανάλογο και το μήνυμα προς τη Ρουμάνια, οι οποία συνέδραμε στην κατάσβεση με 130 πυροσβέστες και 25 οχήματα.

Ο κ. Μητσοτάκης ανήρτησε ξεχωριστά tweet με «ευχαριστώ» προς όλες τις χώρες: Σλοβακία, Πολωνία, Κύπρο, Κροατία, Βουλγαρία και Μάλτα.

Εκτός από τις χώρες της ΕΕ, στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συνέδραμαν το Ισραήλ και η Ιορδανία, προς τις οποίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη τους για την αλληλεγγύη και τη βοήθειά τους.

Our gratitude goes out to Israel, for dispatching two air-tractors to Greece to join the fight against forest fires. Thank you Israel for your solidarity and help! 🇮🇱🇬🇷@netanyahu — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 21, 2023

Σε αντίστοιχες ευχαριστίες προχώρησε και το υπ. Πολιτικής Προστασίας, με αναρτήσεις στο twitter.

ΥΠΕΞ: Θερμές ευχαριστίες στην Τουρκία

Και το ελληνικό ΥΠΕΞ όμως ευχαρίστησε την Τουρκία για τη συνδρομή στα πύρινα μέτωπα μέσω twitter.

«Θερμές ευχαριστίες στην Τουρκία για την παροχή πυροσβεστικής βοήθειας στην Ελλάδα και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση των σοβαρών δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας», ανέφερε στο μήνυμα που ανάρτησε και στα τουρκικά.

Διαβάστε επίσης:

Κυρ. Μητσοτάκης: Θα τρέξουν «σφαίρα» τα προγράμματα για νέα Canadair

Κυρ. Μητσοτάκης: Πρακτικές αισχροκέρδειας δε θα γίνουν ανεκτές