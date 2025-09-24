Μ. Καρυστιανού κατά Αρείου Πάγου: Θα έπρεπε να γίνει αυτεπαγγέλτως εκταφή

Έντονη κριτική στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου, και το «όχι» στα αιτήματα των συγγενών για την εκταφή των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού.

Η κ. Καρυστιανού σε δηλώσεις τον στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84» άσκησε έντονη κριτική στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κ. Αναστασία Παπαδοπούλου «η οποία είπε ότι έχει γίνει εξαιρετική ανάκριση και έκλεισε σωστά η υπόθεση για να προχωρήσει η διαδικασία, όταν την ίδια μέρα προέκυψαν στοιχεία από το Γενικό Χημείο του Κράτους με 17 δείγματα ξυλολίου».

Πρόσθεσε δε πως και ο ανακριτής αντί να ζητήσει την εκταφή για να γίνουν τοξικολογικές, έκλεισε την υπόθεση.

«Δεν έχουν γίνει τοξικολογικές. Και μόνο γι’ αυτό τον λόγο θα έπρεπε να γίνει αυτεπαγγέλτως εκταφή», τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν δύο με τρεις σοροί με χημικό έγκαυμα από τον αέρα και πως ενώ τα ρούχα των θυμάτων έχουν μείνει αναλλοίωτα, έγραψαν ως αιτία θανάτου την απανθράκωση.

«Υπάρχουν αιτήματα εκταφής»

«Προφανώς και υπάρχουν αιτήματα εκταφής. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο κ. Φλωρίδης βγαίνει και δηλώνει με τέτοια σιγουριά και με στόμφο ότι δεν έχει υποβληθεί αίτημα εκταφής από τον Πάνο Ρούτσι, όταν μπορεί εύκολα να αποδειχτεί ότι κάτι τέτοιο είναι ανακριβές. Με προβληματίζει έντονα αυτή η κατάσταση. Όταν κατατέθηκε το πρώτο αίτημα εκταφής από τον κ. Ασλανίδη, η απάντηση ήταν κατηγορηματικά ”όχι”, είπαν ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία για να γίνει τοξικολογική.

Εν συνεχεία, ο κ. Ασλανίδης προχώρησε και σε δεύτερο αίτημα, πήγε στο Συμβούλιο Εφετών Λαρίσης και το αίτημα απερρίφθη και από εκεί. Μάλιστα, το Συμβούλιο Εφετών του επέβαλε και πρόστιμο γιατί επανήλθε, ενώ το πρώτο αίτημα είχε απορριφθεί. Γι’ αυτό κι εγώ έκανα αίτημα μόνο για DNA -όπως ακριβώς δικαιούμαι- στη Θεσσαλονίκη. Όμως, η Εισαγγελέας μου το αρνήθηκε δηλώνοντας αναρμόδια και με έστειλε στη Λάρισα. Φυσικά, η αναρμοδιότητα που επικαλέστηκε δεν ισχύει γιατί η αρμοδιότητα ανήκει στο Δήμο που έχει γίνει η ταφή».

«Μας στέρησαν το δικαίωμα να υποβάλουμε νέο αίτημα εκταφής»

«Με έχει προβληματίσει και η δήλωση της Προέδρου του Αρείου Πάγου η οποία ουσιαστικά μας είπε ότι ο τρόπος που έκλεισε η ανάκριση ήταν …εξαιρετικός ενώ όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί. Την ίδια μέρα που έκλεισε η ανάκριση προέκυψε ένα στοιχείο-φωτιά. Το Γενικό Χημείο του Κράτους παραδέχτηκε ότι εντοπίστηκε ξυλόλιο σε 17 δείγματα. Ωστόσο, την ώρα που ο ανακριτής παρέλαβε το χαρτί με τα νέα στοιχεία, αντί να κινήσει αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία εκταφής, έκλεισε την υπόθεση. Παίζουν με τις λέξεις. Με τον τρόπο που αντιμετώπισαν τον κ. Ασλανίδη, έκοψαν σε όλους μας τη δυνατότητα να υποβάλουμε εκ νέου αίτημα εκταφής. Αυτή τη στιγμή καταπατάται ένα πολύ βασικό δικαίωμα».

«Ιατροδικαστές παραβίασαν τα πρωτόκολλα»

«Υπάρχει πρόβλημα και με τους ιατροδικαστές οι οποίοι παραβίασαν τα πρωτόκολλα. Όταν υπάρχει φωτιά και έχεις βρει σορούς σε αυτή την κατάσταση, είσαι υποχρεωμένος να προχωρήσεις σε μια σειρά τοξικολογικών εξετάσεων. Επομένως, δόθηκε εντολή να μην ακολουθηθεί το πρωτόκολλο, να γίνει μόνο τεστ DNA και να παραδοθούν οι σακούλες στους συγγενείς. Αυτό είναι αδιανόητο. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν σοροί μόνο με χημικά εγκαύματα από τον αέρα».

«Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου προδικάζει την απόφαση»

«Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, κ. Παπαδοπούλου, ουσιαστικά είπε ότι η ανάκριση ολοκληρώθηκε κανονικά και πως ακόμα και αν προκύψουν νέα αιτήματα εκταφής, θα απορριφθούν και αυτά. Πώς προδικάζει η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου την απόφαση της Προέδρου Εφετών Λαρίσης; Προκαταλαμβάνει την απόφαση. Αυτό ακριβώς επικαλείται και ο κ. Φλωρίδης».

«Η εκταφή θα δώσει απαντήσεις»

«Θεωρούμε ότι η εκταφή είναι σημαντική γιατί θα δώσει απαντήσεις σε όλους εμάς που μάθαμε με τραγικό τρόπο ότι τα παιδιά μας επέζησαν της σύγκρουσης και κάηκαν στη συνέχεια. Δεν έχει γίνει καμία έρευνα για τη φωτιά που έκαψε την κόρη μου. Δεν υπάρχει ούτε ένας ένοχος. Πάμε σε μια δίκη στην οποία έχει αφαιρεθεί το κομμάτι της πυρκαγιάς που έκαψε ζωντανούς ανθρώπους. Επομένως, γιατί οδηγηθούμε σε μια δίκη; Μόνο για τη σύγκρουση ενώ υπάρχει ανθρωποκτονία με δόλο αφού γνώριζαν τα πάντα, γνώριζαν την επικινδυνότητα;»

«Κάνουμε κινήσεις στην Ευρώπη»

«Έχουμε ήδη κάνει κάποιες κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γίνονται συζητήσεις στις Βρυξέλλες για τα Τέμπη ενώ και η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι έχει γίνει θέμα σε πολλά ευρωπαϊκά ΜΜΕ, με πολύ αρνητικά σχόλια για την εικόνα της χώρας».