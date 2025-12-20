Λιμενικό και Frontex σε διαδοχικές επιχειρήσεις διέσωσαν 137 μετανάστες σε Γαύδο και Καλούς Λιμένες

Συντονισμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη διάσωση συνολικά περίπου 137 μετανάστες.

Στην πρώτη επιχείρηση, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 41 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο, από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, σε θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ΝΑ 3 μποφόρ.

Λίγες ώρες αργότερα, ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση σε θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, όπου στελέχη του Λιμενικού Σώματος εντόπισαν και διέσωσαν 36 μετανάστες που επέβαιναν επίσης σε λέμβο. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, με τον καιρό να πνέει ΝΑ 4 μποφόρ.

Τρίτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε θαλάσσια περιοχή 15,5 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, όπου σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε περίπου 60 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν Νότιοι άνεμοι 4 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ προανάκριση διενεργείται από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια της νύχτας, συνολικά 131 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε τέσσερις ξεχωριστές επιχειρήσεις στα ανοιχτά της Κρήτης.

Στο πρώτο περιστατικό, υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος πλοίο με σημαία Νήσων Κέιμαν εντόπισε και διέσωσε 33 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Οι μετανάστες μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης υπό καλές καιρικές συνθήκες.

Στο δεύτερο περιστατικό εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το Λιμενικό 27 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Οι 27 μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στο τρίτο περιστατικό εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το Λιμενικό 35 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο 2,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ψαρής Φοράδας του Ηρακλείου Κρήτης. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Στο τέταρτο περιστατικό εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από τη FRONTΕX 36 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 4 ναυτικά μίλια νότια των καλών Λιμένων. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.