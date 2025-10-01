Λέκκας για σεισμό 4,5 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο: Η περιοχή έχει μεγάλα ρήγματα - Προσοχή για κατολισθήσεις

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 05:49 τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Ζάκυνθο, με επίκεντρο 12 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Κεριού και εστιακό βάθος 17,9 χιλιομέτρων.

Με αφορμή το γεγονός, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε στην ΕΡΤ ότι η δυτική Ζάκυνθος είναι περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, καθώς διαθέτει μεγάλα ρήγματα ικανά να προκαλέσουν ισχυρές δονήσεις.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση προσέγγισης σε απότομες δυτικές παραλίες, όπως το Ναυάγιο, λόγω αυξημένου κινδύνου κατολισθήσεων. «Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», κατέληξε ο κ. Λέκκας.