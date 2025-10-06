Λάρισα: Νέο αίτημα εκταφής κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης υπέβαλε σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η Μαρία Καρυστιανού, απευθυνόμενη στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά αίτημα που καταθέτει η μητέρα του θύματος, επιμένοντας στη διενέργεια νέων επιστημονικών εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Σεπτεμβρίου η κυρία Καρυστιανού είχε υποβάλει προηγούμενο αίτημα εκταφής της σορού, ζητώντας τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ευρήματα που να διαφοροποιούν την επίσημη εκδοχή για τα αίτια του θανάτου.

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και να καταθέτουν διαδοχικά αιτήματα για νέες πραγματογνωμοσύνες και ιατροδικαστικού χαρακτήρα εξετάσεις.