Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες - Διώξεις σε βαθμού κακουργήματος

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι οκτώ συλληφθέντες του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων και τρεις ρασοφόροι, με το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν να είναι βαρύ. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 105.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δίωξη είναι σε βαθμό κακουργήματος με βασικό αδίκημα αυτό της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, το οποίο έχει αποδοθεί σε έξι συλληφθέντες. Κατά περίπτωση, έχει ασκηθεί επίσης ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ κάποιοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων.

Τρεις είναι οι εμπλεκόμενοι ρασοφόροι με τον έναν να είναι έγκλειστος στις φυλακές για διακίνηση μεταναστών. Οι άλλοι δύο αναμένεται σήμερα να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Η εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δρούσε έχοντας δύο βραχίονες, μία 52χρονη κι έναν 50χρονο. Αφού ολοκληρωθούν σήμερα οι απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Χρησιμοποιούσαν τον ναό στη Λιοσίων ως κέντρο διακίνησης

Μεταφορέας και διακινητής ναρκωτικών ουσιών, ήταν ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος, που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών».

Διατηρούσε δικό του κανάλι με συνταγές μαγειρικής στο You Tube, και στο παρελθόν εργάστηκε ως μοντέλο, γεγονός που προκάλεσε την καθαίρεση του από την Εκκλησία της Ελλάδος, το 2002.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο 46χρονος αποθήκευε και έκρυβε τα ναρκωτικά σε αυτοσχέδιο ναό πρώην, αποθήκη του ΟΣΕ, ενώ εκμεταλλευόμενος το όνομα του Αγίου – Προστάτη των καρκινοπαθών αποσπούσε δωρέες και φιλανθρωπίες επί πέντε χρόνια.