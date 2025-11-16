Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μετρό τη Δευτέρα - Ποιοι σταθμοί κλείνουν

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, θα κλείσουν στις 2 το μεσημέρι οι σταθμοί του Μετρό ΟΜΟΝΟΙΑ (Γραμμές 1 & 2), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους παραπάνω σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Εν τω μεταξύ, στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περιορισμοί αφορούν κυρίως στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ. Τέλος, αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας για το τριήμερο.

Το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επί της οδού Πατησίων, άνοιξε τις πύλες του σήμερα, Σάββατο, για τις τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, στο πλαίσιο του εορτασμού της 52ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, που θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση, σήμερα Κυριακή 16/11 το συγκρότημα Πατησίων θα ανοίγει στις 09:00 και θα κλείνει στις 20:00, ενώ τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν και πάλι στις 09:00 και είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 13:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.