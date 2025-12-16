Κρίσιμη ημέρα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Ανοιχτή σε διάλογο η κυβέρνηση - Ποια θα είναι η συμφωνία

Την απάντησή τους στο νέο κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο αναμένεται να δώσουν σήμερα οι αγρότες, οι οποίοι θα καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους μετά τις εξαγγελίες του Κώστα Τσιάρα την Δευτέρα.

Ο υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης κάλεσε σε άμεσο και ουσιαστικό διάλογο τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, τονίζοντας ότι η κοινωνία απαιτεί υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές, ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχει περιθώριο παρεμβάσεων.

Οι αγρότες φέρεται να αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση πλέον βλέπει τα αιτήματά τους και αναγνωρίζει το δίκαιο αυτών, ωστόσο επισημαίνουν ότι οι απαντήσεις που δίνονται στα βασικά τους ζητήματα παραμένουν ασαφείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το απόγευμα της Τρίτης αναμένεται η οριστική απάντηση των αγροτών στη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Εφόσον γίνει αποδεκτή η πρόταση για διάλογο, είναι πιθανό να υπάρξει αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Τα τρακτέρ ενδέχεται να απομακρυνθούν από τα οδοστρώματα και να παραμείνουν παραταγμένα στην άκρη των εθνικών οδών, επιτρέποντας τη μερική κυκλοφορία των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πολιτών το Σαββατοκύριακο πριν από τα Χριστούγεννα.

Μετά την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στη Νίκαια με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, οι αγρότες μπαίνουν σε νέο κύκλο διαβουλεύσεων.

Τα 57 πιο δυναμικά μπλόκα της χώρας, σε επίπεδο μαζικότητας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, θα συνεδριάσουν το επόμενο διάστημα και θα αποστείλουν τις αποφάσεις τους στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Εκείνη θα είναι και η αρμόδια να τοποθετηθεί συνολικά επί των πρόσφατων δηλώσεων του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα, ανοιχτές γέφυρες διαλόγου με τους αγρότες κρατά η κυβέρνηση, προχωρώντας σε νέες παρεμβάσεις στήριξης του πρωτογενούς τομέα, χωρίς ωστόσο να παρεκκλίνει από τις κόκκινες γραμμές, για μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και ικανοποίηση αιτημάτων εντός δημοσιονομικών αντοχών αλλά και εντός κανόνων της Ε.Ε.

Απαράβατος όρος είναι οι να ανοίξουν οι δρόμοι και να μην επηρεαστούν άλλες κρίσιμες υποδομές από τις κινητοποιήσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε: «Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική της πλειοδοσίας. Το κάλεσμα, λοιπόν, το απευθύνω ξανά για μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση χωρίς τελεσίγραφα και με ένα δεδομένο. Το κράτος έχει αντοχές. Το δεύτερο δεδομένο, η όποια κινητοποίηση δεν πρέπει να οδηγεί σε ταλαιπωρία της κοινωνίας».

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας – Κλειστή η εθνική οδός Αθηνών -Θεσσαλονίκης

Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Η εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο σημείο, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Χθες ολοκληρώθηκε νέα σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο, όπου αποφασίστηκε ότι οι αποφάσεις πλέον θα είναι ενιαίες για όλη την Ελλάδα και δεν θα περιοριστούν στη θέση της Νίκαιας.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί κι άλλες δράσεις, όπως συγκέντρωση σήμερα στη Λάρισα και συμμετοχή σε απεργιακή συγκέντρωση, ενώ η πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις των αγροτών.

Κ. Τσιάρας: Καλούμε σε διάλογο τους αγρότες, όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο - Απαιτείται υπευθυνότητα

Μήνυμα στους αγρότες για ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση έστειλε τη Δευτέρα ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σε δήλωση του στο φόντο των όσων έχει ανακοινώσει ήδη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και εν μέσω της πρόθεσης των παραγωγών να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση στο διάλογο με τους αγρότες, αλλά παράλληλα ζήτησε να επικρατήσει «υπευθυνότητα» εκ μέρους των πρώτων.

«Αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, ορισμένα από τα αιτήματα είναι δίκαια και ειδικά για το καλλιεργητικό κόστος. Είμαστε εδώ και μήνες σε διάλογο μαζί τους.

Έχουμε εξετάσει κάθε αίτημα, έχουμε ικανοποιήσει το τελευταίο διάστημα αρκετά από αυτά. Επεξεργαζόμαστε τα αιτήματα και υπάρχει περιθώριο. Καλούμε σε διάλογο για να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα, τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών» σημείωσε ο υπουργός.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα τη Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε εκ νέου «κάλεσμα για ουσιαστική συζήτηση χωρίς τελεσίγραφα και με δεδομένο ότι η οικονομία του κράτους έχει αντοχές και το δεύτερο ότι δεν πρέπει να ταλαιπωρείται η κοινωνία».

Αναλυτικά, η δήλωση του κ. Τσιάρα:

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση

Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τους τελευταίους μήνες.

Από την δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Τους τελευταίους μήνες έχουμε ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού.

Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία αιτήματα των αγροτών μας.

Και υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Γι’ αυτό καλούμε, άμεσα, τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα.

Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.

Με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών.