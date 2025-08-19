Κομισιόν: Δεν αναγνωρίζουμε ούτε το ψευδοκράτος, ούτε το δικαστικό του σύστημα

Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε την Τρίτη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν αναγνωρίζει το αυτοαποκαλούμενο κράτος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, ούτε το λεγόμενο δικαστικό του σύστημα», με αφορμή τη σύλληψη πέντε Ελληνοκυπρίων τον περασμένο μήνα.

Όπως αναφέρει το CyprusMail, ο εκπρόσωπος είπε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η ΕΕ «συνεργάζεται ενεργά με πολλούς φορείς επί του εδάφους» και βρίσκεται «σε συνεχή επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για τη λεγόμενη δίωξη πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου», πρόσθεσε.

Σημείωσε ακόμη ότι η ΕΕ «υπενθυμίζει πως οι διαφορές που σχετίζονται με περιουσιακά ζητήματα, περιλαμβανομένων και συναφών κατηγοριών, αποτελούν κεντρικό στοιχείο των σημερινών πολιτικών εντάσεων» ανάμεσα στις δύο πλευρές του νησιού, και ότι η διευθέτηση του περιουσιακού αποτελεί βασικό μέρος της συνολικής διαδικασίας επίλυσης.

«Η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε μια συνολική λύση του Κυπριακού, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες θεμελιώθηκε η Ένωση και το κοινοτικό κεκτημένο», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι οι πέντε Ελληνοκύπριοι συνελήφθησαν στο χωριό Γαλάτεια, κοντά στην Τρικώμου, στις 19 Ιουλίου και παραμένουν υπό κράτηση από τότε.

Ένας εκ των πέντε κατηγορείται για παράνομη είσοδο στα κατεχόμενα, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις για συνέργεια. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι, όταν οι πέντε πέρασαν στον βορρά από τις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας στις 17 Ιουλίου, παρουσιάστηκαν στους Τουρκοκύπριους αστυνομικούς μόνο τέσσερις ταυτότητες.

Οι κατηγορούμενοι θα παρουσιαστούν εκ νέου σε στρατιωτικό δικαστήριο στη βόρεια Λευκωσία την Πέμπτη, οπότε αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα η δίκη.

Δύο εκ των πέντε είχαν τεθεί υπό τριμηνιαία προσωρινή κράτηση σε ξεχωριστή υπόθεση από πολιτικό δικαστήριο στην Τρικώμου τον περασμένο μήνα, κατηγορούμενοι για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παράνομη είσοδο σε ιδιοκτησία και διατάραξη της ειρήνης. Η υπόθεση αυτή θα συνεχιστεί το αργότερο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες.