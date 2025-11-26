Κόκκινη προειδοποίηση για την κακοκαιρία Adel: Πέμπτη και Παρασκευή το επικίνδυνο 48ωρο, ποιες περιοχές επηρεάζονται

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κακοκαιρία «Adel», η οποία θα επηρεάσει από σήμερα Τετάρτη μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται Πέμπτη και Παρασκευή.

Η κακοκαιρία αναμένεται σε 4 περιφέρειες της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο. Συγκεκριμένα, τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου αφορά μέχρι και την Παρασκευή, η αναβάθμιση από την ΕΜΥ του Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων και η εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Κλειστά θα είναι προληπτικά, τα σχολεία στην Κέρκυρα εξαιτίας των έκτακτων φαινομένων. Προληπτικά βρίσκεται στην Κέρκυρα και μονάδα της ΕΜΑΚ, ειδική στις διασώσεις από ορμητικά νερά.

«Κόκκινη» προειδοποίηση της ΕΜΥ

Σήμερα Τετάρτη (26-11-2025)

Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώθηκαν την Τρίτη στη δυτική – βορειοδυτική χώρα, θα επεκταθούν σήμερα Τετάρτη και στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο. Στις παράκτιες περιοχές θα είναι κατά τόπους πιο ισχυρές.

Ειδικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο. Από το απόγευμα, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο, την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, και από το βράδυ την ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27-11-2025) και την Παρασκευή (28-11-2025)

Το καιρικό σύστημα Adel θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-2025) και την Παρασκευή (28-11-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου η οποία θα συνεδριάσει εκ νέου σήμερα για να αξιολογήσει την επέκταση των φαινομένων.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, τα φαινόμενα προβλέπονται στη δυτική – βορειοδυτική χώρα, στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές), σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Ταυτόχρονα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) κάλεσε χθες τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Εκ νέου συστάσεις απευθύνει προς τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζοί ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο