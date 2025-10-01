Για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ιστορία της ΕΕ μίλησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), Λάουρα Κοβέσι, σε συνέντευξή της στους Financial Times.

Η υπόθεση αφορά εκτεταμένη απάτη ΦΠΑ και τελωνείων με εμπλοκή κινεζικών εγκληματικών δικτύων, η οποία ερευνάται σε 14 χώρες.

Στην Ελλάδα, οι έρευνες κορυφώθηκαν το καλοκαίρι με εφόδους στον Πειραιά. Σε γραφείο εκτελωνιστή βρέθηκαν 2,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά – ένα ποσό που ζύγιζε πάνω από 25 κιλά σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ – ενώ στο σπίτι του ίδιου κατασχέθηκαν άλλα 300.000 ευρώ. Συνολικά, στην Ελλάδα δεσμεύτηκαν 4,78 εκατ. ευρώ σε μετρητά και 5,4 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν ακίνητα, αυτοκίνητα και πάνω από 2.400 κοντέινερ, αξίας 250 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την EPPO, οι απώλειες από το κύκλωμα ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ και τελωνειακούς δασμούς. «Αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς διαφθορά. Υπήρξαν δημόσιοι λειτουργοί που βοήθησαν, αλλιώς δεν μπορεί να στηθεί ένα τόσο τεράστιο σχήμα», τόνισε η Κοβέσι.

Οι κατηγορίες αφορούν δύο τελωνειακούς και τέσσερις εκτελωνιστές, που φέρονται να συμμετείχαν σε δίκτυο εισαγωγής προϊόντων από την Κίνα – όπως ηλεκτρικά ποδήλατα – τα οποία δηλώνονταν ψευδώς ως φθηνότερα εμπορεύματα (π.χ. αλυσίδες ή λάστιχα). Με αυτόν τον τρόπο απέφευγαν τους δασμούς και τις αντισταθμιστικές επιβαρύνσεις

Δύο εταιρείες που είχαν καταθέσει πάνω από 5.000 λανθασμένες δηλώσεις αποδείχθηκαν «αχυράνθρωποι», με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες να συνδέονται και με αντίστοιχη υπόθεση στο ιταλικό Μπάρι.

Οι αρχές ερευνούν επίσης δίκτυο εικονικών εταιρειών που χρησιμοποιούνταν για την τελική πώληση των προϊόντων χωρίς απόδοση ΦΠΑ. «Δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες και δεν πλήρωνε κανείς τίποτα», σημείωσε η Κοβέσι.

Σύμφωνα με τους Financial Times, τρεις αξιωματούχοι με γνώση της λειτουργίας των τελωνείων στον Πειραιά τόνισαν ότι η υπόθεση είναι «μόνο η κορυφή του παγόβουνου», καθώς λείπουν αυτοματοποιημένα συστήματα σάρωσης για τον έλεγχο των 5,1 εκατ. κοντέινερ που περνούν ετησίως από το λιμάνι.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε ότι «εργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί ο στόχος μας είναι κοινός: να υπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον».