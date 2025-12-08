Κλιμακώνουν μέρα με τη μέρα τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με περισσότερα από 20 μπλόκα να έχουν στηθεί ανά τη χώρα ενώ στη Νίκαια της Θεσσαλίας παραμένουν περίπου 4.000 τρακτέρ. Συμβολικό αποκλεισμό παράπλευρων δρόμων αποφάσισαν σήμερα ενώ έχει δρομολογηθεί για την Τετάρτη ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκτός από τα τρία μπλόκα στην Αθηνών-Λαμίας, σε Θήβα, Κάστρο και Μπράλο, ετοιμάζεται τέταρτο στην Αταλάντη. Σε δύο σημεία παραμένουν μπλόκα στον Ε 65, επίσης δύο τουλάχιστον είναι τα μπλόκα στην Ιονία Οδό και σε τρία σημεία στην Εγνατία Οδό.

Συγκέντρωση αγροτών της Κρήτης αναμένεται σήμερα στις 12:00, ενώ στα Χανιά ξεκίνησαν κινητοποιήσεις με 48ωρο αποκλεισμό στα Μεγάλα Χωράφια.

Το μεσημέρι της Δευτέρας εκπρόσωποι όλων των αγροτικών μπλόκων της Κεντρικής Μακεδονίας θα συναντηθούν στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης για να συντονίσουν τις δράσεις τους αλλά και να αποφασίσουν τις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.

Τα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης παραμένουν κλειστά για φορτηγά, ενώ ο Προμαχώνας άνοιξε το απόγευμα της Κυριακής.

Στο νέο μπλόκο που στήθηκε στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ήρθαν με τα τρακτέρ και τα παιδιά τους.

Στο μεταξύ, οι αγρότες αποχώρησαν από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας και θα συγκεντρωθούν ξανά τη Δευτέρα στις 5:30 το απόγευμα, προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου έχει αποκατασταθεί, ωστόσο, ο νέος αυτοκινητόδρομος θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεωτέρας.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών παραμένουν για 5η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο του Προμαχώνα και απέκλεισαν για τέσσερις ώρες την κυκλοφορία φορτηγών και στα δυο ρεύματα στο τελωνείο.

Περικυκλωμένη από μπλόκα η Θεσσαλονίκη

Στον Λαγκαδά, τα Πράσινα Φανάρια, τη Χαλκηδόνα και τα Μάλγαρα έχουν στήσει μπλόκα οι αγρότες. Από το απόγευμα της Κυριακής άνοιξε η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, ενώ σε ισχύ παραμένει ο αποκλεισμός στις Μικροθήβες. Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός στη Γέφυρα Εύηνου.

Στην Εγνατία, άνοιξε η κυκλοφορία από Ξάνθη προς Κομοτηνή, αλλά το αντίθετο ρεύμα παραμένει αποκλεισμένο.

Στη Σκύδρα 200 τρακτέρ έχουν αποκλείσει το τελωνείο και τμήμα της οδού Έδεσσας–Βέροιας.

Τα μπλόκα παραμένουν σε Χαλκηδόνα, Μάλγαρα, Δερβένι ενώ ενισχυμένο είναι και το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Oι αγρότες απέσυραν τα τρακτέρ τους, που είχαν παρατάξει στο δρόμο, μπροστά από τις κλούβες της αστυνομίας, και έπειτα τα παρέταξαν δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Γεωργικής σχολής, ανοίγοντάς την.

Οι αγρότες διαμηνύουν ότι θα κάνουν αγωγή στην αστυνομία, στις συγκεκριμένες διμοιρίες που είχαν παραταχθεί εκεί της υποδιεύθυνσης αποκατάστασης τάξης, διότι είναι αυτές -όπως λένε- που αποκλείουν το δρόμο – και όχι τα τρακτέρ.

Από την πλευρά της η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ3, διαμηνύει ότι εάν δεν φύγει και το τελευταίο τρακτέρ από το σημείο, δεν πρόκειται να αποσυρθούν.

Άλλα αγροτικά μπλόκα

Στο μεταξύ, το μπλόκο των Μικροθηβών ενισχύουν και αγρότες από το Πήλιο κυρίως ελαιοκαλλιεργητές που ήρθαν με 50 αγροτικά οχήματα, ενώ οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν κλείσει τον κόμβο προς τον Ε65, καθώς και το παλαιό οδικό δίκτυο Λαμίας–Θεσσαλίας στον Δομοκό. Δυναμικό «παρών» δίνουν και οι αγρότες στο μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία Οδό.