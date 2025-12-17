Κλιμακώνουν οι αγρότες τις κινητοποιήσεις τους: Κλείνουν επ’ αόριστον Προμαχώνα και Μάλγαρα

Για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους ετοιμάζονται οι αγρότες οι οποίοι προχωρούν σήμερα σε τετράωρο αποκλεισμό στα διόδια των Μαλγάρων και σε επ αόριστον αποκλεισμό του Προμαχώνα. Στα Μάλγαρα, κλείνουν από αύριο, μέχρι νεοτέρας, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Στο μεταξύ, κρίσιμη θεωρείται η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων όπου θα αποφασιστεί αν θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση ή αν θα συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Οι αγρότες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, καθώς δεν έχουν λάβει σαφείς απαντήσεις στα αιτήματά τους, ενώ υποστηρίζουν ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες για έκτακτες πληρωμές και ενισχύσεις αποτελούν προσπάθεια διάσπασης του κινήματος.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αναμένεται έκτακτη ενίσχυση 160 εκατ. ευρώ για παραγωγούς και κτηνοτρόφους – 80 εκατομμυρίων ευρώ σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, 80 εκατομμύρια ευρώ σε παραγωγούς και παραγωγούς – , ενώ έχει αποφασιστεί και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, σε συνεννόηση με την ΑΑΔΕ. Ωστόσο οι αγρότες χαρακτηρίζουν τα ποσά ανεπαρκή και τονίζουν ότι απαιτούνται σοβαρές δεσμεύσεις για το χαμένο εισόδημα, τις αποζημιώσεις και την πρόσβαση σε αγροτικό πετρέλαιο, ώστε να υπάρξει πραγματική λύση για τον κλάδο.

Μπλόκο Νίκαιας: Αναβρασμός και προοπτική κλιμάκωσης

Στον απόηχο τεχνικού λάθους στην καταβολή των ενισχύσεων, εντάσεις και προβληματισμός επικρατούν στο μπλόκο της Νίκαιας. Οι αγρότες διαμαρτύρονται καθώς, ενώ δεν τους έχει καταβληθεί η βασική ενίσχυση, ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε παρακράτηση των ασφαλιστικών τους εισφορών. Παράλληλα, εκφράζεται σύγχυση και για την εφαρμογή του μέτρου του αφορολόγητου πετρελαίου στη μάνικα.

Όπως μεταφέρουν οι αγρότες, το ζήτημα αυτό αποτελεί «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», ανατρέποντας την έως τώρα ήρεμη πορεία των κινητοποιήσεων. Από νωρίς το πρωί οι παραγωγοί προσέρχονται στο μπλόκο, ελέγχοντας τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και διαπιστώνοντας ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Προμαχώνας: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με ανοιχτά διόδια για Ι.Χ. και λεωφορεία, αποκλεισμός φορτηγών επ’ αόριστον

Στον Προμαχώνα, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν επ’ αόριστον τη διέλευση των φορτηγών, ενώ έχουν ανοίξει τα διόδια για τα Ι.Χ. και τα λεωφορεία, σε μια κίνηση που στοχεύει στη διατήρηση της δημόσιας πρόσβασης και την ταυτόχρονη πίεση στην κυβέρνηση.

Όπως δήλωσαν οι αγρότες, η κίνηση αυτή έρχεται μετά το τεχνικό λάθος του ΕΛΓΑ, καθώς δεν έχει καταβληθεί η βασική ενίσχυση και παρακρατήθηκαν χρήματα από τους λογαριασμούς τους. Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονο αναβρασμό και αίσθημα αδικίας, με τους παραγωγούς να αμφισβητούν τις κυβερνητικές δεσμεύσεις.

Σε ερώτηση αν η κατάθεση των οφειλόμενων ποσών από τον υπουργό Χρ. Κέλλα θα αναθεωρούσε τη στάση τους, οι αγρότες απαντούν με σαφή δυσπιστία, δηλώνοντας ότι δεν πιστεύουν πλέον καμία δέσμευση.

Η αυριανή πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες αναμένεται να είναι το επίκεντρο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με όλους τους αγρότες να προετοιμάζονται για τη συνέχιση των δράσεών τους, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης.

Μάλγαρα: Τετράωρος αποκλεισμός σήμερα – Επ’ αόριστον κλείνει από αύριο το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα βρίσκονται οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι οποίοι αποφάσισαν νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, ενόψει και της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης.

Ύστερα από συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο μπλόκο, οι αγρότες ανεβαίνουν στα τρακτέρ τους και προχωρούν σήμερα σε τετράωρο αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 12:00 έως τις 16:00. Παράλληλα, ελήφθη απόφαση ώστε από αύριο το πρωί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη να κλείσει επ’ αόριστον, μέχρι νεωτέρας.

Η απόφαση αυτή θεωρείται ενδεικτική της σκληρής στάσης με την οποία οι αγρότες θα προσέλθουν στην πανελλαδική σύσκεψη, όπου αναμένεται να προτείνουν τη συνέχιση και περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Την ίδια ώρα, στη Χαλκηδόνα έχει προγραμματιστεί σήμερα αποκλεισμός της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Πέλλας από τις 17:00 έως τις 20:00, ενώ στο Δερβένι συνεχίζεται κανονικά ο καθημερινός συμβολικός αποκλεισμός από τη 13:00 έως τις 14:00.

Μπλόκο Θουρίας: Εξαγριωμένοι οι αγρότες – Μήνυση για τη δακοκτονία και νέες κινητοποιήσεις

Στο ίδιο μήκος κύματος με τα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα κινούνται και οι αγρότες της Μεσσηνίας, οι οποίοι παραμένουν για τρίτη ημέρα στο μπλόκο στον κόμβο της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, διατηρώντας κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο σημείο παραμένει ανοιχτή μόνο μία λωρίδα αποκλειστικά για τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και ασθενοφόρων, ενώ η κυκλοφορία από και προς την Καλαμάτα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού και του κόμβου Αγίου Κωνσταντίνου.

Νωρίτερα, αγρότες του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το πρόγραμμα δακοκτονίας, το οποίο – όπως καταγγέλλουν – απέτυχε φέτος, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στη φετινή ελαιοπαραγωγή, έναν από τους βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας της Μεσσηνίας.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων της περιοχής βρίσκονται στην Τρίπολη, όπου πραγματοποιούν διαμαρτυρία στα γραφεία του ΕΛΓΑ, ενώ αναμένεται να παραστούν και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των κινητοποιήσεων, κλειστός θα παραμείνει και ο αυτοκινητόδρομος του Μορέα στην περιοχή της Νεστάνης, στην Αρκαδία, από τις 14:00 έως τις 15:00.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, μέχρι – όπως τονίζουν– να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους τα αιτήματά τους.