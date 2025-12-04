Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών - Σε ποιες περιοχές υπάρχουν μπλόκα, οι επόμενες κινήσεις τους

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχωρούν οι αγρότες με νέες αποκλεισμένες οδικές αρτηρίες και τελωνεία σε όλη τη χώρα, ενώ προγραμματίζονται συλλαλητήρια για την Παρασκευή, στην περίπτωση βέβαια που το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Με πρωτοστάτες τους Θεσσαλούς αγρότες, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μπλόκα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης και στον Ε65, οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται και σε άλλες περιοχές, όπως η Μακεδονία, η Θράκη και η Ήπειρος.

Κλειστό επ’ αόριστον παραμένει στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα κλείνει περιοδικά. Την ίδια ώρα, οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, σκέφτονται για αύριο το κλείσιμο σε τρία νευραλγικά σημεία της πόλης και, συγκεκριμένα, στα Πράσινα Φανάρια, ή πιο πάνω προς τον κόμβο του αεροδρομίου Μακεδονία ή στο Δερβένι.

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες - Συγκέντρωση στα δικαστήρια ενόψει της δίκης των συλληφθέντων

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες, συνεχίζοντας για τρίτη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους και κρατώντας κλειστή την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο συγκεκριμένο σημείο.

Η παρουσία τους ενισχύεται συνεχώς, καθώς νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα καταφθάνουν από χωριά της Λάρισας, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, έπειτα από αποφάσεις της Τροχαίας.

Σήμερα, Πέμπτη 4/12, αντιπροσωπεία του μπλόκου θα βρεθεί στα δικαστήρια της Λάρισας, όπου δικάζονται οι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια στη Νίκαια.

Σε συνέλευση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης, με στόχο τον συλλογικό σχεδιασμό της συνέχειας των κινητοποιήσεων, υπογράμμισαν εκ νέου την αποφασιστικότητά τους να εντείνουν τον αγώνα.

Η στήριξη προς τις κινητοποιήσεις διευρύνεται, αφού χθες στο σημείο βρέθηκαν οδηγοί ταξί, αντιπροσωπεία παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών Λάρισας, δηλώνοντας ότι τα προβλήματα είναι κοινά.

Χθες το απόγευμα κλιμάκιο γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας εξέφρασε επίσης αλληλεγγύη και δήλωσαν ότι οι υγειονομικοί στηρίζουν τον αγώνα των παραγωγών.

Ενισχύονται τα μπλόκα στον Ε-65

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, ενώ συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν στήσει το μπλόκο πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα, με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ, δηλώνοντας ότι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Οι αγρότες σήμερα θα βρεθούν στα δικαστήρια της Λάρισας, ενώ αύριο θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας.

Από χθες το μεσημέρι οι αγρότες των Τρικάλων έστησαν μπλόκο στα διόδια του Λόγγου, λίγο έξω από το κέντρο των Τρικάλων, αφού ανέβηκαν με τρακτέρ πάνω στην Εθνική Οδό και απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες των Τρικάλων δηλώνουν ότι τις επόμενες μέρες το μπλόκο θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, με τρακτέρ από τα γειτονικά χωριά.

Αποκλεισμός και στα σύνορα: Στο «κόκκινο» ο Προμαχώνας και οι Ευζώνες

Στα σύνορα με τη Βουλγαρία, η κατάσταση είναι τεταμένη, με τους αγρότες να έχουν προχωρήσει σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για αρκετές ώρες. Στην περιοχή, βρίσκονται και ξένοι τηλεοπτικοί σταθμοί, καλύπτοντας τη συγκέντρωση των αγροτών. Οι κινητοποιήσεις στο συγκεκριμένο τελωνείο συνεχίζονται, με τους αγρότες να αναμένουν τη λήψη απόφασης για το αν και πότε θα προχωρήσουν σε πλήρη κλείσιμο των συνόρων.

Πηγή φωτ.: Eurokinissi/ Βασίλης Βερβερίδης

Το μεσημέρι στις 12:00 θα αποφασίσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται με τα τρακτέρ τους στον Προμαχώνα για το ποτέ και τη διάρκεια που θα προχωρούν στο κλείσιμο του τελωνείου.

Αντίστοιχα, στο τελωνείο των Ευζώνων, οι αγρότες έχουν κλείσει την είσοδο και έξοδο, ενώ επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες ανάγκες.

Μπλόκο στην Αχαΐα και προγραμματισμένες δράσεις σε όλη τη χώρα

Η Δυτική Ελλάδα συμμετέχει επίσης στις κινητοποιήσεις, με τους αγρότες της Δυτικής Αχαΐας να στήνουν νέο μπλόκο στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου, στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας.

Το δρόμο έκλεισαν χθες για περίπου μία ώρα, ενώ οι κινητοποιήσεις στη Δυτική Ελλάδα αναμένεται να συνεχιστούν με ανάλογες ενέργειες τις επόμενες ημέρες, σε περιοχές όπως η Αιτωλοακαρνανία και η Αιγιάλεια.

Οι αγρότες φαίνεται να είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις δράσεις τους, με στόχο να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους και να καταδείξουν τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, που πλήττονται από τις δυσμενείς οικονομικές και καιρικές συνθήκες.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη και μένει να φανεί αν οι αρμόδιοι θα μπορέσουν να βρουν μια λύση, προτού οι κινητοποιήσεις φτάσουν σε ακόμη πιο ακραία επίπεδα.