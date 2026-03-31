ΚΙΣΕ: Πολύτιμο εργαλείο για την έρευνα το Ψηφιακό Αποθετήριο «Ιώσηπος»

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος χαιρετίζει, με σημερινή του ανακοίνωση, την ολοκλήρωση και παρουσίαση του Ψηφιακού Αποθετηρίου Ιστορικής Μνήμης και Πολιτισμού των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος «Ιώσηπος», ενός έργου μοναδικής ιστορικής και πολιτισμικής σημασίας για τον ελληνικό εβραϊσμό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Το αποθετήριο - που αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης - συγκεντρώνει και καθιστά προσβάσιμα αρχεία, φωτογραφίες, τεκμήρια και μαρτυρίες από τις εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδος προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό χώρο διατήρησης της μνήμης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλήνων Εβραίων.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και υλοποιήθηκε από τον ανάδοχο Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος «ΟΤΕ ΑΕ», με υπερεργολάβο την εταιρεία «Εννέας ΙΚΕ».

«Το αποθετήριο “ΙΩΣΗΠΟΣ” αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την έρευνα, την εκπαίδευση και την ευρύτερη κοινωνία, επιτρέποντας σε επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και κοινό να έρθουν σε επαφή με την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό των ελληνικών εβραϊκών κοινοτήτων. Ένα έργο που αναδεικνύει τη ζωντανή ιστορία των Ελλήνων Εβραίων και προάγει την ιστορική μνήμη ως κοινή κληρονομιά της ελληνικής κοινωνίας», επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το ΚΙΣΕ.