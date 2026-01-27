Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος

Την ανάγκη για διαρκή επαγρύπνηση απέναντι στον αντισημιτισμό που εκδηλώνεται, σήμερα, με νέες μορφές και προσωπεία, αλλά και περιφρούρησης της ιστορικής μνήμης ώστε η ανθρωπότητα να μην βιώσει ξανά ένα νέο Ολοκαύτωμα, τονίζει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ) σε ανακοίνωσή του, με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

«Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των έξι εκατομμυρίων Εβραίων που εξοντώθηκαν από τους Ναζί, μεταξύ των οποίων και 67.000 Έλληνες Εβραίοι που διώχθηκαν και εκτοπίστηκαν από τη γενέθλια γη στα στρατόπεδα του θανάτου για μόνον τον λόγο της θρησκείας τους. Η Ιστορία μάς διδάσκει ότι το έγκλημα αυτό δεν υπήρξε στιγμιαία εκτροπή, αλλά αποτέλεσμα συστηματικής ρητορικής μίσους, κρατικής προπαγάνδας και κοινωνικής ανοχής στην απανθρωπιά», τονίζει το ΚΙΣΕ, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους από τα σύγχρονα φαινόμενα αντισημιτισμού.

«Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι σήμερα ο αντισημιτισμός είναι και πάλι εδώ, και εκδηλώνεται με νέες μορφές, με άλλα προσωπεία. Δεν είναι πλέον ‘υφέρπων’, δεν υποβόσκει, δεν ακροβατεί στο περιθώριο. Η Γκεμπελική προπαγάνδα έχει αντικατασταθεί από τον αναθεωρητισμό, τις ψευδείς ειδήσεις, τη δαιμονοποίηση των Εβραίων ως κοινωνικής και εθνικής οντότητας. Μια προπαγάνδα που ανεξέλεγκτα διαχέεται κυρίως στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και πολλές φορές μάλιστα υπό την αιγίδα κρατών και διεθνών φορέων. Και αυτό δεν είναι κινδυνολογία, είναι -δυστυχώς- πραγματικότητα. Η σιωπή και η αδιαφορία είναι ολέθρια στρατηγική», υπογραμμίζει, επισημαίνοντας την ανάγκη «η παιδεία οφείλει να περιφρουρεί την ιστορική μνήμη και να μεταλαμπαδεύει τη γνώση».

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΙΣΕ χαιρετίζει το νέο βήμα προς τη δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη, με τη σύμβαση που υπογράφηκε για την έναρξη της κατασκευής του, καθώς και την πρόοδο για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας σε Πάρκο Μνήμης της Θεσσαλονίκης. «Πρόκειται για εθνικά έργα που -στην ολοκλήρωσή τους- θα υπηρετήσουν την καθολική και πολυεπίπεδη ουσία της έννοιας της ΜΝΗΜΗΣ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

«Η μνήμη δεν είναι μόνο φόρος τιμής· είναι υπόσχεση ευθύνης και επαγρύπνησης ώστε η ανθρωπότητα να μην βιώσει ξανά ένα νέο Ολοκαύτωμα». Διότι όπως είπε ο Πρίμο Λέβι «το Ολοκαύτωμα συνέβη, άρα μπορεί να ξανασυμβεί», καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΙΣΕ.