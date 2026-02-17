ΚΙΣΕ για απώλεια Ελένης Αρβελέρ: Η ανθρωπότητα χάνει ένα απαράμιλλο μυαλό κι έναν σπουδαίο άνθρωπο

Με την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, «όλη η ανθρωπότητα χάνει ένα απαράμιλλο μυαλό κι έναν σπουδαίο άνθρωπο», τονίζει σε σημερινή ανακοίνωσή του το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, με αφορμή τον θάνατο της διακεκριμένης βυζαντινολόγου.

«Η είδηση της απώλειας της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, της διακεκριμένης ιστορικού, ακαδημαϊκού και πρώτης γυναίκας πρυτάνεως του πανεπιστημίου της Σορβόννης, φέρνει στη μνήμη των Ελλήνων Εβραίων τη βαθιά ανθρωπιστική της σκέψη αλλά και τα κείμενά της για το Ολοκαύτωμα. Η Αρβελέρ είχε αναδείξει νέες τότε πτυχές του Ολοκαυτώματος για τις ευθύνες της κοινωνίας και των απλών πολιτών, για την εγκληματική σιωπή, για τη σημασία της διατήρησης της Μνήμης μέσα από τη διδασκαλία», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΚΙΣΕ.

«Το 2002, κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Αθήνα είχε πει: “Ας μην βρίσκουμε δικαιολογίες ή αιτιάσεις για έναν καλύτερο ύπνο. Άλλοι λέγοντας ότι υπάρχουνε οι Χίτλερ, κάτι σαν τον Μιλόσεβιτς. Άλλοι αρνούμενοι την εβραιοκτονία και άλλοι μιλώντας δεξιά κι αριστερά για γενοκτονίες χωρίς να ξέρουν ότι η γενοκτονία, η Σοά των εβραίων είναι μοναδική, και είναι μοναδική για έναν μονάχα λόγο: γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία ο άνθρωπος αρνήθηκε στον συνάνθρωπό του όχι την ιδιότητα να είναι Εβραίος αλλά την ιδιότητα να είναι άνθρωπος”», καταλήγει η ανακοίνωση.