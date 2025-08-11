Κίνδυνος πυρκαγιάς: Στην κατηγορία «4» πάνω από η μισή Ελλάδα την Τρίτη

Πάνω από η μισή Ελλάδα θα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς την Τρίτη, 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασιάς.

Οι περιοχές που θα βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου «4» είναι οι:

Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, Έβρος, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Σποράδες, Χίος, Ψαρά, Χαλκιδική, Άγιον Όρος, περιοχές σε Αχαΐα, Θεσπρωτία, Αρκαδία και νησιά Ιονίου.

Παράλληλα, θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Ταυτόχρονα, για τις συγκεκριμένες περιοχές βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.