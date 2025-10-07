Κατέρρευσαν μπαλκόνια σε κατοικία στο Λαύριο - Εκτεταμένες ζημιές, χωρίς τραυματίες (pics)

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Λαύριο, όταν μπαλκόνια κατοικίας κατέρρευσαν αιφνιδίως σε κεντρικό δρόμο, στο ύψος της οδού Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ωστόσο προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στα γύρω σημεία.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής (6 πυροσβέστες με 2 οχήματα), οι οποίες προχώρησαν σε ελέγχους για τυχόν εγκλωβισμένους και στην ασφάλιση της περιοχής.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή φωτογραφιών: Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής