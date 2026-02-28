Καρυστιανού: Ήξεραν πως κατέβηκα να μιλήσω, αλλά υπήρχε μία άρνηση και αποχώρησα

Στο Σύνταγμα βρέθηκε η Μαρία Καρυστιανού το πρωί του Σαββάτου για τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην τρίτη επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών.

Το κλίμα όμως ήταν διαφορετικό μεταξύ των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, μετά την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να εισέλθει στον πολιτικό στίβο.

Φέτος, δεν ανέβηκε στο βήμα για να απευθυνθεί προς τους διαδηλωτές που είχαν κατακλύσει το Σύνταγμα.

Όπως δήλωσε η ίδια, λίγη ώρα μετά το τέλος της συγκέντρωσης, αν και είχε εκφράσει την πρόθεσή της να μιλήσει, ωστόσο, υπήρξε μία άρνηση από τους υπόλοιπους συγγενείς.

«Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με την συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων. Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω… Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα. Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν. Είχε μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεση μου. Για κάποιο λόγο όμως δεν… υπήρξε μια άρνηση».