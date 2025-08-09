Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων το Σάββατο - Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς 4 Περιφέρειες

Κανονικά εκτελούνται το Σάββατο 9 Αυγούστου τα δρομολόγια όλων των πλοίων, σύμφωνα με το Λιμενικό, αφού το σαββατοκύριακο αναμένεται να κυλήσει με καλό καιρό, με ισχυρούς ανέμους, ωστόσο στο Αιγαίο.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την ΕΜΥ, το Σάββατο προβλέπονται θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη το Σάββατο αναμένονται πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι στην Αττική.

Χθες οι ισχυροί βοριάδες που έφταναν μέχρι και τα 9 μποφόρ κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες κράτησαν δεμένα στα λιμάνια τα πλοία από το πρωί προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε όσους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν προς τα νησιά. Από τα 25 προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά, πραγματοποιήθηκαν τελικά τα 19, ενώ αρκετοί επιβάτες προχώρησαν σε ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων.

Από το βράδυ άρχισε σταδιακά η αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ νωρίτερα για να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό, χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικά σχέδια πλεύσης.

Τέσσερις περιφέρειες σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς – Σε δέκα υπάρχει πρόβλεψη για κατηγορία κινδύνου 4

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο 09 Αυγούστου 2025, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος σε τέσσερις περιφέρειες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε δέκα.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Λευκάδας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.