Καταστροφές από την κακοκαιρία στη Λήμνο: Γέμισαν λάσπες οι δρόμοι - Ήχησε το 112

Σαρωτικό ήταν το χτύπημα της κακοκαιρίας στη Λήμνο, όπου, μέσα σε λίγες ώρες, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ρεύματα και με το πέρας αυτών έμεινε η λάσπη. Επιχειρήσεις γέμισαν επίσης με λάσπη. Νωρίτερα, είχε ηχήσει μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Limnoslive, στην αγορά της Μύρινας, στην πλατεία ΚΤΕΛ και στους γύρω δρόμους, στα Καραμαλίδικα, αλλά και στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, το νερό παρέσυρε χώματα, φερτά υλικά και ό,τι έβρισκε στο πέρασμά του.

Καταστήματα, αποθήκες, επαγγελματικοί χώροι και σπίτια γέμισαν λάσπη, ενώ κάτοικοι προσπαθούσαν με κουβάδες και σκούπες να τις απομακρύνουν.

Ακατάλληλο για πόση το νερό της Μύρινας

Στο μεταξύ, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, το νερό του δικτύου ύδρευσης της Μύρινας κρίθηκε ακατάλληλο για πόση, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να μην το χρησιμοποιούν για κατανάλωση ή παρασκευή τροφίμων μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Οι δημοτικές υπηρεσίες, συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν τις παρεμβάσεις σε όλο το οδικό δίκτυο, ενώ ζητείται από τους κατοίκους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν σε εγρήγορση.

Μήνυμα 112

Το πρωί του Σαββάτου, μήνυμα από το 112 ήχησε στη Λήμνο καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα σημεία όπου καταγράφονται πλημμυρικά επεισόδια. Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε προβλήματα και σε άλλα σημεία της πόλης, με χαρακτηριστικό όπου καταγράφηκαν δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Συνεργεία του δήμου βρέθηκαν από νωρίς στο σημείο για την απομάκρυνση υδάτων και τον καθαρισμό των δρόμων. Παρά τις παρεμβάσεις, η κατάσταση παρέμεινε δύσκολη, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση για προσοχή μέχρι την πλήρη ύφεση των φαινομένων.