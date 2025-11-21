Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κέρκυρα, κατολισθήσεις στην Ήπειρο

Έντονο «κύμα κακοκαιρίας» πλήττει από το μεσημέρι της Πέμπτης τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα σε διάφορες περιοχές.

Παράλληλα, το μεσημέρι εστάλησαν μηνύματα από το 112 σε Ιωάννινα, Άρτα, Ζηρό, Πρέβεζα, Τρίκαλα και Θεσπρωτία καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Γεωργίου_Καραΐσκάκη και #Κεντρικών_Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Ζηρού και #Πρέβεζας της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα #Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Due to heavy rainfall and landslides in the Municipal Unit of #Meteora in the Regional Unit of #Trikala limit your movements to essential movements only.



‼️Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Σημειώνεται ότι σε 367 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις 16:30 λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Ηπείρου. Οι κλήσεις αφορούν αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί 180 κλήσεις, κυρίως για τις περιοχές Σιδάρι, Άγιος Στέφανος Αυλιωτών, Ρόδα και Κασσιόπη, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 αντλήσεις υδάτων και επτά κοπές δέντρων.

Ενώ στην Περιφέρεια Ηπείρου, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί 187 κλήσεις, σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Τζουμέρκα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 30 αντλήσεις υδάτων, 17 κοπές δέντρων και τρεις παροχές βοηθείας.

Σαρώνει την Ήπειρο η κακοκαιρία

Σημειώνεται ότι η Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα πλήττονται για τρίτη συνεχή μέρα από το κύμα κακοκαιρίας.

Η περιοχή παραμένει απροσπέλαστη, ενώ κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες. Επίσης, σοβαρό πρόβλημα έχει παρουσιαστεί και στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, το οποίο έχει αποκλειστεί από μπάζα και φερτά υλικά, δημιουργώντας εμπόδια στο έργο των αστυνομικών δυνάμεων.

Ο ποταμός Καλαμάς στη Θεσπρωτία υπερχείλισε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο κάμπος της Βρυσέλλας με τα μανταρίνια. Οι αγρότες είναι σε απόγνωση καθώς βλέπουν μέσα στα νερά την παραγωγή τους, την περίοδο της συγκομιδής.

Συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της Περιφέρειας βρίσκονται στον κάμπο τόσο για την καταγραφή των ζημιών, όσο και για παρεμβάσεις όπου απαιτείται η απορροή υδάτων. Ανάλογα προβλήματα δημιουργήθηκαν και στον κάμπο της Σαγιάδας, με τους πορτοκαλεώνες και τα μανταρίνια. Καλλιέργειες και αγροτικοί δρόμοι είναι βυθισμένοι στα λασπόνερα.

Σημειώνεται πως έχουν κλείσει και αρκετοί δρόμοι προς πολλά ορεινά χωριά της Κόνιτσας.

Σύμφωνα με το onprevezanews, ο δρόμος από την Παλαιά προς τη Νέα Φιλιππιάδα έχει αποκλειστεί προσωρινά λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού και των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Σε επιφυλακή βρίσκονται ο Δήμος, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική.

Στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Ηπείρου, στην Κόνιτσα και το Πωγώνι, για ακόμη μία ημέρα, σημειώνονται ο καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις με τους Δήμους και την Πολιτική Προστασία να επιχειρούν με μηχανήματα, για τον καθαρισμό των δρόμων.

Στο μεταξύ, την κήρυξη του Δήμου Πωγωνίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά, με επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Καψάλης, μετά τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η βόρεια Κέρκυρα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η βόρεια Κέρκυρα, σύμφωνα με απόφαση του Δήμου κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του δήμου παρουσία του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, του δημάρχου Γ. Μαχειμάρη και της ηγεσίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το τοπικό μέσο kerkyrasimera.gr.

Σημειώνεται ότι η Κέρκυρα πλήττεται από έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι της Πέμπτης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Στο Σιδάρι και στους Μαγουλάδες, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε λίμνη, με μεγάλη ποσότητα νερού να έχει καλύψει ολόκληρα τμήματα των οικισμών. Η διέλευση οχημάτων είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ σε ορισμένα σημεία κρίνεται αδύνατη.

Επιπλέον, χωρίς ρεύμα παραμένουν οι περιοχές Καουσάδες και Σιδάρι, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να προσπαθούν να προσεγγίσουν τα σημεία της βλάβης, παρά τις σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης.

Παράλληλα, σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στις περιοχές Καρουσάδες, Βελονάδες, Αυλιώτες, Ειδικό σχολείο Βελονάδων και το νηπιαγωγείο Καββαδάδων.

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταυθμευμένα αυτοκίνητα και σε σπίτια που όμως ήταν ακατοίκητα.

Από Ιωάννινα σπεύδουν ήδη 4 άνδρες από την 5η ΕΜΑΚ, με δυο σωστικές λέμβους, αντλίες υδάτων και διασωστικό εξοπλισμό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στη βόρεια πλευρά του νησιού.

Σοβαρά προβλήματα στα Τρίκαλα

Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργήσει οι τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις και σε περιοχές του Δήμου Μετεώρων και πιο συγκεκριμένα στα χωριά του Ασπροποτάμου, Πολυθέα, Καλλιρρόη, Κατάφυτο, Μηλιά και Ανθούσα, στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων.

Το οδικό δίκτυο σε ορισμένα σημεία έχει κοπεί στα δύο, ενώ κινδυνεύουν γέφυρες να γκρεμιστούν. Οι κατολισθήσεις έχουν δημιουργήσει επίσης σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων, ενώ υπάρχουν και αποκλεισμένα χωριά.

Σε δήλωσή του προς το ΑΠΕ ο δήμαρχος Μετεώρων κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος τονίζει: «Τα ορεινά του Δήμου Μετεώρων για ακόμη μια φορά δοκιμάζονται από ισχυρές βροχοπτώσεις. Η κατάσταση στα χωριά του Ασπροποτάμου είναι δύσκολη, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην προσβασιμότητα. Ο Δήμος Μετεώρων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και σε άμεση επαφή με τους προέδρους των χωριών επιχειρούν με μηχανήματα έργου».

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

Στη διακοπή της κυκλοφορίας κάθε είδους οχήματος από το 45ο χλμ στη διασταύρωση Λιβαδερού μέχρι το 51ο χλμ κοντά στο Σαραντάπορο, στα όρια της ΠΕ Λάρισας τής Εθνικής οδού Κοζάνης – Λάρισας, προχώρησε η Τροχαία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης.

Κατολισθήσεις βράχων στο οδόστρωμα και πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης υποχρέωσαν τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν στην απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο έως ότου τα συνεργεία της ΠΕ Κοζάνης καταφέρουν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Σύμφωνα με την Τροχαία Κοζάνης, που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές για περιοχές της Π.Ε. Λάρισας και οχήματα μέχρι 3,5 τόνων:

Μέσω της επαρχιακής οδού Λιβαδερού, Λουτρού Δ. Ελασσόνας και Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας.

Μέσω της επαρχιακής οδού Σερβίων – Ελάτης, Παλιουριάς, Δεσκάτης και Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας.

Για οχήματα άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων: Μέσω της Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας από τον κόμβο της Εγνατίας οδού.

Καστοριά: Κατολίσθηση βράχου στον Περιφερειακό – Πέφτει η στάθμη του νερού του Αλιάκμονα

Τα παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις, προκάλεσαν πριν από λίγη ώρα κατολίσθηση βράχου στον Περιφερειακό δρόμο στην περιοχή της Καλλιθέας Καστοριάς.

Συγκεκριμένα, ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε και βρέθηκε στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση και διακόπτοντας την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο. Στο σημείο σπεύδουν συνεργεία της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς με κατάλληλα μηχανήματα για να απομακρύνουν τον βράχο, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η κυκλοφορία.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν κοπάσει, και η στάθμη του ποταμού Αλιάκμονα έχει παρουσιάσει μικρή υποχώρηση επιτρέποντας στους κατοίκους και τις αρχές να ανασάνουν. Παρότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί, τα συνεργεία όλων των Δήμων και της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς, παραμένουν επί ποδός και σε πλήρη ετοιμότητα.

Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η καταγραφή των ζημιών, μια διαδικασία όμως που καθίσταται δύσκολη έως αδύνατη να ολοκληρωθεί όσο δεν έχει υποχωρήσει πλήρως το νερό από τις πληγείσες εκτάσεις. Οι αυτοψίες συνεχίζονται, ώστε μόλις είναι εφικτό, να ξεκινήσει η πλήρης αποτίμηση της καταστροφής σε καλλιέργειες και υποδομές.

Πρόβλημα εντοπίζεται στην Κολοκυνθού του Δήμου Καστοριάς, όπου μία κτηνοτροφική εγκατάσταση με πρόβατα κινδύνευσε σοβαρά λόγω της υπερχείλισης του Αλιάκμονα. Τα πρόβατα έχουν απομακρυνθεί από το σημείο για την ασφάλεια τους, ενώ άμεση ήταν η παρέμβαση μηχανημάτων της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς.

Τα μηχανήματα εργάζονται για να ανακόψουν την υπερχείλιση του ποταμού στο συγκεκριμένο σημείο και να σώσουν την κτηνοτροφική μονάδα από την κατάρρευση ή την ολική καταστροφή.

Ως προληπτικό μέτρο για τη δημόσια υγεία, λόγω πιθανής μόλυνσης του δικτύου ύδρευσης από τα πλημμυρικά ύδατα, παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση χρήσης πόσιμου νερού στις εξής κοινότητες:

Δήμος Καστοριάς: Πεντάβρυσο, Αυγή, Υψηλό, Βέργα

Δήμος Νεστορίου: Νεστόριο, Κρανοχώρι, Πτελέα

Οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό για πόση, μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναλύσεις και να αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλεια του δικτύου.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες, το ύψος του νερού έχει ανέβει επικίνδυνα και στη γέφυρα στην θέση «Τσίτου».

Ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Καλαμπάκα

Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας καταγράφονται και σε χωριά της ορεινής Καλαμπάκας και του Ασπροποτάμου.

Η ισχυρή βροχόπτωση που ξεκίνησε από το βράδυ της Πέμπτης και συνεχίζοταν μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, έχει φουσκώσει ρέματα και χειμάρρους, όπως αποτυπώνουν και οι φωτογραφίες από το χωριό Καστανιά της Καλαμπάκας.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, σήμερα Παρασκευή (21-11-25), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: