Σαρώνει η κακοκαιρία

Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από την κακοκαιρία στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας. Η γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και βρέθηκε εγκλωβισμένη κάτω από αυτοκίνητο, το οποίο επίσης φέρεται να είχε παρασυρθεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να απεγκλωβίσουν την άτυχη γυναίκα και να διαπιστώσουν την κατάστασή της.

Η κακοκαιρία «σαρώνει» στην Αττική

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σαρώνουν τη χώρα, με τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που καθιστούν δύσκολη τη μετακίνηση. Στην Αττική τα φαινόμενα εντάθηκαν λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα προκαλώντας προβλήματα στους δρόμους με αποτέλεσμα η Τροχαία να προβεί σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι ποταμοί Κηφισσός και Ιλισσός, ο παραπόταμος Ποδονίφτης και το ρέμα της Πικροδάφνης έχουν φουσκώσει προκαλώντας ανησυχία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί από το απόγευμα αρκετές κλήσεις κυρίως για αντλήσεις υδάτων σε Κερατσίνι, Πέραμα, Σαλαμίνα, Πειραιά, Άλιμο, δυτικά προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο Κέντρο της Αθήνας. Ενώ, σύμφωνα με το Mega, προβλήματα ηλεκτροδότησης σημειώνονται στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Παρά ταύτα, όπως δηλώνει ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, «η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε απόλυτη φάση ετοιμότητας» και σύσσωμος ο κρατικός μηχανισμός «παρακολουθεί την κακοκαιρία στο πεδίο, με άμεσες παρεμβάσεις όπου και όποτε απαιτείται». Τα σχολεία, τα οποία σήμερα παρέμειναν κλειστά, αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Πάνω από 180 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 186 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων, (160 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 26 για κοπές δέντρων), οι οποίες ωστόσο εκτιμάται ότι θα αυξηθούν.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κληθεί και για παροχές βοήθειας σε πολίτες των οποίων τα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί λόγω της μεγάλης συσσώρευσης υδάτων στους δρόμους. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις έχουν απομακρύνει πολίτες από οχήματα σε Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μαρούσι, Γλυκά Νερά, Αχαρνές.

Σύμφωνα με στοιχεία από το δίκτυο αυτομάτων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr μέχρι τις 17:20 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκε στην Τακτικούπολη Τροιζηνίας (130.2 mm), στα Δίδυμα Αργολίδας (116.6 mm), στις Σπέτσες (110.2 mm), σε Σκάλα και Στεφανιά Λακωνίας (95.4 και 74.6 mm αντίστοιχα) καθώς και σε περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε Παπάγου (88.2 mm), Βλυχάδα Αττικής (76 mm) και Σαλαμίνα (75.4 mm).

Χάρτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου ΑΘηνών/ ΜΕΤΕΟ με τον συνολικό ημερήσιο υετό μέχρι τις 17:20

Επί ποδός βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός καθώς όπως αποφασίστηκε χθες σε διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής.

Σε πλήρη εφαρμογή έχει τεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ανάπτυξη σταθμών βάσεων με μεικτή στελέχωση και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Κλιμάκια της Πυροσβεστικής, όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο, βρίσκονται από το πρωί σε Κηφισό και Ιλισσό πραγματοποιώντας περιπολίες και εποπτεύοντας τη στάθμη του νερού των ποταμών.

Νωρίτερα, σήμερα το μεσημέρι, στο Γραμματικό Αττικής, ένας οδηγός χρειάστηκε τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων για να απομακρυνθεί από το όχημά του, λόγω καθίζησης του εδάφους από την έντονη βροχόπτωση. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετέβησαν στο σημείο παρέχοντας βοήθεια στον οδηγό, ο οποίος είχε τραυματιστεί ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σήμερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) έχουν τεθεί 6 περιφέρειες και συγκεκριμένα οι Περιφέρειες: Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου.

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αττικής

Το βράδυ της Τετάρτης διακοπές ρεύματος υπάρχουν σε Άνω Βούλα, Βούλα, Νίκαια και στον Άγιο Θωμά στο Μαρούσι στην περιοχή του Ολυμπιακού Σταδίου. Ταυτόχρονα υπάρχουν αναφορές κατοίκων της Άνω Γλυφάδας πως δεν έχουν ρεύμα.

Διακοπή ρεύματος και στον Άγιο Θωμά στο Μαρούσι, στην περιοχή του Ολυμπιακού Σταδίου

Κλειστοί σταθμοί του ΗΣΑΠ και του Τραμ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου – Μοσχάτου. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.

112 στον Ασπρόπυργο για εκκένωση λόγω υπερχείλισης ρέματος

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους στην Γκορύτσα Ασπροπύργου να εκκενώσουν προς Γενοκτονία λόγω υπερχείλισης ρέματος: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορύτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου».

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορα σημεία της Αττικής, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, συσσώρευσης υδάτων και καθίζησης οδοστρώματος, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας.

Στη Νέα Μάκρη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος.

Πηγή φωτ.: Eurokinissi/ Μιχάλης Καραγιάννης

Παράλληλα, λόγω συσσώρευσης υδάτων, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου

Στην οδό Γ. Λαμπράκη από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά

Στη συμβολή των λεωφόρων Γ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου

Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων

Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος στην περιοχή του Πειραιά

Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Στη συμβολή των οδών Κανάρη και Ακτή Ηετιώνεια στον Πειραιά

Στην έξοδο της λεωφόρου Ποσειδώνος για λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να ενημερώνονται συνεχώς για την εξέλιξη της κατάστασης

Ν. Χαρδαλιάς: Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε απόλυτη φάση ετοιμότητας

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τετάρτης ο περιφεριάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, πραγματοποίησε αυτοψία σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας του Λεκανοπεδίου, κατά την εν εξελίξει κακοκαιρία που πλήττει το σύνολο του Λεκανοπεδίου, ενώ επί ποδός βρίσκονται όλα τα συνεργεία της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινομένου.

Ειδικότερα, ο κ. Χαρδαλιάς ξεκίνησε την αυτοψία από το ρέμα της Πικροδάφνης, στον Άγιο Δημήτριο, όπου προ εβδομάδων είχε καταγραφεί εκτεταμένη καθίζηση του εδάφους λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Στη συνέχεια, μετέβη στον Κηφισό, εστιάζοντας στη ροή των υδάτων και στη λειτουργία των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων. Η επιθεώρηση ολοκληρώθηκε στον Ιλισό ποταμό, στο ύψος της Καλλιθέας και του Μοσχάτου, όπου εξετάστηκε η συμπεριφορά της κοίτης υπό τις παρούσες συνθήκες της έντονης βροχόπτωσης καθώς και η επάρκεια των εν εξελίξει τεχνικών έργων.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, ο περιφερειάρχης ενημερώθηκε από τα επιχειρησιακά κλιμάκια που βρίσκονται σε διαρκή ανάπτυξη σε ολόκληρη την Αττική για την κατάσταση σε όλους τους υδάτινους αποδέκτες, για τις παρεμβάσεις που είναι σε εξέλιξη, καθώς και για τα σημεία όπου καταγράφηκαν αυξημένες υδραυλικές πιέσεις.

Αυτοψία του Περιφερειάρχη Αττικής σε Πικροδάνη, Κηφισό και Ιλισσό . Πηγή φωτ.: Γρ. Τύπου Περιφέρειας Αττικής / Eurokinissi

Σημειώνεται ότι με εντολή του Νίκου Χαρδαλιά, όλοι οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες ήταν από τα ξημερώματα στις περιοχές ευθύνης τους και σε σημεία υψηλού ενδιαφέροντος και πως όλες οι αρμόδιες μονάδες της Πολιτικής Προστασίας και των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας είχαν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να παρέμβουν άμεσα όπου και όποτε απαιτηθεί. Παράλληλα από χθες το σύνολο των διαθέσιμων συνεργείων είχαν τοποθετηθεί επί του πεδίου σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης.

Ν. Χαρδαλιάς: Βρισκόμαστε σε πλήρη εγρήγορση

Σε δήλωσή του από τον Άγιο Δημήτριο, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε πλήρη εγρήγορση και παρακολουθούμε διαρκώς τα μετεωρολογικά δεδομένα και τα επιστημονικά μοντέλα» σημειώνοντας πως «από χθες όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ένταση των φαινομένων, με διαφοροποιήσεις ως προς τη γεωγραφική τους εξέλιξη» και προσέθεσε:

«Στα σημεία όπου έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις, και ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος όπως εδώ στον Άγιο Δημήτριο, η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη και δεν έχουν παρουσιαστεί νέα ζητήματα. Γνωρίζαμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή είχε αυξημένο βαθμό δυσκολίας.

Υπήρχε μάλιστα προγραμματισμός να ξεκινήσουν εντός των επομένων ημερών εργασίες κατασκευής συρματοκιβωτίων για τη συγκράτηση των πρανών, ως προσωρινό μέτρο έως την ολοκλήρωση της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος. Τα καιρικά φαινόμενα προηγήθηκαν του χρονοδιαγράμματος, ωστόσο προχωρήσαμε άμεσα σε σημειακές παρεμβάσεις, με βάση τα τεχνικά δελτία των υπηρεσιών μας, ώστε να οριοθετηθεί η ροή και να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση του ήδη επιβαρυμένου υπόσκαφου».

Όπως επισήμανε «αντιμετωπίζουμε παθογένειες δεκαετιών» καθώς «για πολλά χρόνια δεν υπήρξαν ολιστικά σχέδια διευθέτησης ρεμάτων και ρύθμισης των πολεοδομικών ζητημάτων γύρω από αυτά» και σημείωσε:

«Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, γίνονται ουσιαστικά βήματα. Στους 25 μήνες της έως τώρα θητείας μου, έχω δεσμευτεί για την υλοποίηση 54 αντιπλημμυρικών έργων. Σήμερα, 13 από τα έργα αυτά βρίσκονται σε φάση κατασκευής, 17 έχουν ήδη δημοπρατηθεί και έως το τέλος του 2026 όλα θα έχουν δρομολογηθεί. Και τα 54! Αυτό απαιτεί μελέτες, αδειοδοτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες, για τις οποίες διαθέτουμε πλέον τα απαραίτητα νομικά και χρηματοδοτικά εργαλεία και κινούμαστε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής: οι υποδομές του Λεκανοπεδίου είναι παλιές. Η Αττική αναπτύχθηκε άναρχα επί δεκαετίες και δεν σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί πέντε εκατομμύρια κατοίκους και επισκέπτες. Ωστόσο βήμα - βήμα, μέρα με τη μέρα, δουλεύουμε μεθοδικά προκειμένου να παράγουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Στο πεδίο χρειάζονται λίγα λόγια, πολλή δουλειά και κυρίως σχέδιο. Αυτό ακριβώς κάνουμε κάθε μέρα».

Απαντώντας σε ερώτηση για το σημερινό κλείσιμο των σχολείων ο κ. Χαρδαλιάς είπε: «Υπάρχει πλήρης συντονισμός και με την Πολιτεία. Αποφάσεις όπως αυτή που αφορά τη λειτουργία ή μη των σχολείων, δεν λαμβάνονται αυθαίρετα, αλλά βάσει των εισηγήσεων της Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, του αρμόδιου επιστημονικού οργάνου που διαθέτει ο κρατικός μηχανισμός. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνομαι ότι δημιουργούνται προβλήματα στον οικογενειακό προγραμματισμό. Γι' αυτό και το κράτος πρέπει να μεριμνήσει για το ζήτημα, ιδίως όταν και οι δύο γονείς εργάζονται ή όταν μιλάμε για μονογονεϊκές οικογένειες. Είναι κάτι που έχουμε θέσει και πιστεύω ότι θα υπάρξει σχετική πρωτοβουλία τις επόμενες ημέρες».

Κανονικά λειτουργούν αύριο τα σχολεία στην Αττική

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Πέμπτη (22 Ιανουαρίου) τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής καθώς μεταβάλλονται ευνοϊκώς τα καιρικά φαινόμενα.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας: «Η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου.

Διευκρινίζεται ωστόσο, πως εφόσον κατά τόπους παρατηρηθούν προβλήματα, τότε τυχόν ζητήματα θα εξεταστούν περιπτωσιακά».