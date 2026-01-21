Κακοκαιρία: Εκκενώσεις τριών σπιτιών στην Αττική - Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα 

Προβλήματα έχει προκαλέσει στην Αττική η κακοκαιρία που συνεχίζεται με έντονα φαινόμενα την Τετάρτη, με τα καιρικά φαινόμενα να αναμένεται να έχουν παρατεταμένη διάρκεια, μέχρι και την Πέμπτη.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, τρία σπίτια στον Άγιο Δημήτριο, δύο στην οδό Βαλτετσίου και ένα στην οδό Τεπελενίου, εκκενώθηκαν από τις Αρχές, ως επικίνδυνα λόγω της κακοκαιρίας.

Σε ένα από αυτά, το οποίο είναι ουσιαστικά χτισμένο πάνω στο ρέμα της Πικροδάφνης, η αυλή έχει ήδη υποστεί καθίζηση λόγω της κακοκαιρίας.

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ επικαιροποιείται σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της Αττικής να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από το απόγευμα εστάλη από το 112 λόγω του επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που έρχονται.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια #Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 21, 2026

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μηνύματα του 112 ήχησαν και σε Εύβοια και Βοιωτία, τονίζοντας «από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.»

Επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε χθες από την ΕΜΥ, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Η κακοκαιρία που ήδη πλήττει αρκετές περιοχές συνεχίζεται έως αύριο το μεσημέρι με κύρια χαρακτηριστικά:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους πολύ θυελλώδεις ανέμους

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα μέχρι το απόγευμα β. στην ανατολική Στερεά (κυρίως σε Βοιωτία και Φθιώτιδα) και στην Εύβοια σήμερα μέχρι το βράδυ γ. στην Αττική σήμερα μέχρι νωρίς το βράδυ δ. στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σήμερα το απόγευμα ε. στις Κυκλάδες σήμερα από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ στ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ σήμερα έως και τις προμεσημβρινές ώρες αύριο ζ. στα Δωδεκάνησα αύριο, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι σήμερα το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου σήμερα τη νύχτα προς αύριο Πέμπτη.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα

α. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά της Αχαΐας και της Κορινθίας

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς γ. στη Θεσσαλία, στα ορεινά - ημιορεινά μέχρι το βράδυ και κατά τόπους και σε πεδινές περιοχές μέχρι το απόγευμα δ. στη δυτική Μακεδονία και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το βράδυ ε. στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας το απόγευμα - βράδυ στ. στα ορεινά της Θράκης τη νύχτα.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες μέχρι το απόγευμα στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας και τη νύχτα στα ορεινά της Θράκης.

Γ. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι αύριο το πρωί στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κυκλάδων και Δωδεκανήσων)

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία - «Κόκκινος συναγερμός» και στο Β. Αιγαίο

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, λόγω της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

α. Σήμερα Τετάρτη ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία), την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το βράδυ, μέχρι και αύριο Πέμπτη το μεσημέρι, στα νησιά του Βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.

β. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία (κυρίως Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ευρυτανία).

γ. Θυελλώδεις άνεμοι 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν κατά τόπους, μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από σήμερα Τετάρτη έως και αύριο Πέμπτη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μετά την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

«Κόκκινος συναγερμός» και κλειστά σχολεία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης την Αττική, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις είναι πιθανό να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στην ακτοπλοΐα, ενώ στα ορεινά πέφτει ήδη πυκνό χιόνι. Από τη νύχτα θα βρέξει καταρρακτωδώς στην Αττική και υπάρχει έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα.

Για τον λόγο αυτό μάλιστα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε όλη τη χώρα, ενώ ήχησε ήδη το 112 σε πέντε περιοχές.

Παράλληλα λήφθηκαν έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ήχησε το 112 στην Πελοπόννησο

Μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας εστάλησαν χθες βράδυ σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα και Κορινθία, προκειμένου οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από νωρίς σήμερα το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Επίσης με μήνυμα από το 112 οι πολίτες ενημερώθηκαν ότι λόγω θυελλωδών ανέμων και για λόγους ασφάλειας, η σημερινή εφημερία επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (Ρίο) δεν θα πραγματοποιηθεί στο Ρίο. Η εφημερία θα διενεργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» έως τις 15:00 το μεσημέρι και μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Δεμένα είναι και τα πλοία στα λιμάνια.

Πάτρα: Το κύμα κακοκαιρίας εξακολουθεί να πλήττει την Δυτική Ελλάδα

Ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν για δεύτερη ημέρα σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε ισχύ τα έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στην γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και να μην πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων στο πορθμείο. Επίσης, η πυροσβεστική και η αστυνομία δέχονται κλήσεις από πολίτες για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων.

Ειδικότερα, όπως έχει ανακοινώσει η «Γέφυρα» ΑΕ, «με απόφαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ισχύει, λόγω ισχυρών ανέμων, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενού φορτίου φορτηγά με μεγάλη επιφάνεια».

Όσον αφορά τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα φορτηγά με φορτίο, τονίζεται ότι «κινούνται κανονικά», αλλά όπως σημειώνεται, «τα οχήματα θα πρέπει να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, αποφεύγοντας προσπεράσεις και τηρώντας τις υποδείξεις της Τροχαίας».

Στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος η «Ολυμπία Οδός» ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ακόμα σε πλήρη εγρήγορση έχουν τεθεί οι πέντε επιχειρησιακές βάσεις σε Μέγαρα, Κιάτο, Ακράτα, Ρίο, Πύργο, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμός για άμεσες παρεμβάσεις, όπου απαιτηθεί. Επιπλέον, επιτηρούνται περιοχές με αυξημένο κίνδυνο συσσώρευσης υδάτων.

Σχετικά με την λειτουργία των σχολείων, με απόφαση του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, κλειστές θα παραμείνουν σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ με απόφαση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστου Μπούρα, αναστέλλεται, η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο.

Τέλος, με απόφαση της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, λόγω των ισχυρών ανέμων και για λόγους ασφαλείας η σημερινή εφημερία επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο θα διενεργηθεί μέχρι τις 15:00 μετά το μεσημέρι στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Θεσσαλονίκη: Κλειστός ο δρόμος Χορτιάτη–Αγίου Βασιλείου

Έκλεισε από το πρωί για τους οδηγούς ο δρόμος Χορτιάτη - Αγίου Βασιλείου, λόγω της χιονόπτωσης στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, ενώ στα υπόλοιπα σημεία του οδικού δικτύου του νομού η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά καθώς δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Στο μεταξύ, την απόφαση να μην λειτουργήσουν, λόγω της χιονόπτωσης, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη δημοτική ενότητα Μυγδονίας (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια και ΚΔΑΠ) έλαβε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητριών και μαθητών. Κλειστά είναι και όλα τα σχολεία στο δήμο Λαγκαδά, ενώ στο υπόλοιπο πολεοδομικό συγκρότημα λειτουργούν κανονικά.

Χιονίζει από τα ξημερώματα στη Δυτ. Μακεδονία - Πού χρειάζονται αλυσίδες

Από τα ξημερώματα χιονίζει σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, από τις ακριτικές Πρέσπες έως τα ορεινά Γρεβενά κι από τον Γράμμο έως τα Πιέρια όρη και την Κοζάνη. Το χιόνι, σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά πάνω από τα 1350 μέτρα έχει ξεπεράσει τους δέκα πόντους. Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού από τα διόδια του Πολυμύλου έως και το Μέτσοβο διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Από τις 04:30, σήμερα, τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, από το 120,8ο χ/θ (Α/Κ Παναγιάς) έως το 181,1ο χ/θ (Α/Κ Σιάτιστας) και στην Εθνική οδό Γρεβενών - Τρικάλων (όρια με Δ.Α. Τρικάλων), από το 1ο χλμ έως το 41,5ο χλμ.

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον κάθετο άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγής, καθώς και σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο, της Κοζάνης, της Καστοριάς, των Γρεβενών και της Φλώρινας.

Επίσης, από τις 07:30, σήμερα, ισχύει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους βαρέων οχημάτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στον Κάθετο Άξονα Εγνατίας οδού Σιάτιστας- Κρυσταλλοπηγής (Α-29), από τη χ/θ 17,5 (Α/Κ Αλιάκμονα) έως τη χ/θ 69,3 (Ι/Κ Κρυσταλλοπηγής) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά χιονιού.

Τρίκαλα: Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Π.Ε. Τρικάλων - Κλειστές οι σχολικές μονάδες στους Δήμους Πύλης και Μουζακίου

Η έντονη χιονόπτωση, που άρχισε για τις περισσότερες περιοχές σήμερα το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, δημιούργησε τα πρώτα προβλήματα - απαγορεύσεις στις μετακινήσεις.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι με αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, λόγω επικρατούντων καιρικών φαινομένων και μέχρι την ύφεση αυτών, απαγορεύθηκε προσωρινά η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος (φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας στα παρακάτω τμήματα οδικού δικτύου:

* Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων, ήτοι από 28ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) έως το 65ο χλμ. (Α/Κ Μαλακασίου),

* Ε.Ο. Μουργκανίου-Γρεβενών, ήτοι από 1ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) μέχρι 24ο χλμ. Ε.Ο Μουργκανίου-Γρεβενών,

* Ε.Ο. Τρικάλων-Άρτης, ήτοι από 22ο χλμ. μέχρι 75ο χλμ. (Γέφυρα Αλεξίου).

Επισημαίνεται ότι για τα ως άνω τμήματα η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων θα διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

Ο Δήμος Πύλης ενημερώνει τους δημότες ότι, σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που επικρατούν στην περιοχή, εξαιτίας της χιονόπτωσης και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Έντονη χιονόπτωση στον Δήμο Μετεώρων - Προβλήματα ηλεκτροδότησης σε χωριά

Συνεχίζεται η έντονη χιονόπτωση στον Δήμο Μετεώρων, τόσο στα πεδινά όσο και στα ορεινά, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις κυρίως στο ορεινό οδικό δίκτυο του δήμου. Περισσότερα από 40 μηχανήματα της δημοτικής αρχής επιχειρούν για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι στην Καλαμπάκα και τα χωριά του δήμου, καθώς το ύψος του χιονιού σε ορισμένες περιοχές ξεπέρασε τα 40 εκατοστά.

Ο δήμαρχος Μετεώρων κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος, με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζει πως μέχρι τώρα η κατάσταση είναι αντιμετωπίσημη, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου είχαν προετοιμαστεί έγκαιρα για αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Προβλήματα με την ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν περισσότερα από 10 χωριά, ωστόσο δεν υπάρχουν προβλήματα προσβασιμότητας, τονίζει επίσης ο ίδιος, ενώ με απόφασή του έχουν κλείσει για σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες. «Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που υπάρχουν. Οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις όσο διαρκεί το φαινόμενο», καταλήγει ο κ. Αβραμόπουλος.

Καρδίτσα: Ξεπερνά τους 30 πόντους το χιόνι στον Δήμο Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίου της Π.Ε. Καρδίτσας, κάνει γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι λόγω της έντονης χιονόπτωσης στο ορεινό τμήμα πάνω από τη διασταύρωση «Μπαλάνου» το ύψος του χιονιού ξεπερνά τους 30 πόντους. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου, με στόχο να παραμείνει ανοιχτή και ασφαλής η κυκλοφορία.

Καλούνται οι πολίτες:

Να έχουν υποχρεωτικά αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους.

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ο Δήμος Μουζακίου και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Σκρέτας εφιστούν την προσοχή των πολιτών και συνιστούν την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Για οποιαδήποτε ανάγκη ή πληροφορία, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μουζακίου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2445350109, 6971641227, 6985121644

Ιωάννινα: Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου

Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται από τη νύχτα σε όλες τις ορεινές περιοχές της Ηπείρου με την Πολιτική Προστασία της περιφέρειας και τους δήμους, να βρίσκονται σε συναγερμό. Νωρίς το πρωί, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία από τα διόδια Δροσοχωρίου έως την Παναγιά.

Στα Τζουμέρκα, στην Άρτα, στο Μέτσοβο, στο Ζαγόρι, στο Πωγώνι, χιονίζει ασταμάτητα με το ύψος του χιονιού να φτάνει και το μισό μέτρο στα πιο ορεινά χωριά, ενώ ο υδράργυρος έχει κάνει βουτιά κάτω από το μηδέν.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργούν σήμερα στα Τζουμέρκα και το Μέτσοβο, με αποφάσεις που ελήφθησαν χθες από τους δήμους.

Σε όλο το οδικό δίκτυο επιχειρούν μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες, προκειμένου να μένουν ασφαλείς οι δρόμοι για τους οδηγούς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες.

H ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, για την απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην Εγνατία αναφέρει:

«.. για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και ειδικότερα την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, χιονόπτωση, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους βαρέων οχημάτων, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, από το 72,900 χιλιόμετρο, Κόμβος Παμβώτιδας, πριν τα διόδια Δροσοχωρίου, έως και το 120,800 χιλιόμετρο, Κόμβος Παναγιάς, του αυτοκινητοδρόμου "Εγνατία Οδός" και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα εκχιονιστικά και φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης».

Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το νέο κύμα κακοκαιρίας

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή από σήμερα το πρωί έως και αύριο το απόγευμα. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν χιονοπτώσεις σε ορισμένες ορεινές περιοχές, χωρίς να καταγραφούν σοβαρά προβλήματα, ωστόσο η σημερινή επιδείνωση, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Ήδη απο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα έχει αρχίσει ένα κύμα χιονοπτώσεων κυρίως στο βόρειο τμήμα του νομού στην περιοχή Δομοκού, αλλά και δυτικά στην περιοχή της Δυτικής Φθιώτιδας και την Ευρυτανία χωρίς όμως να δημιουργηθούν προβλήματα.

Το δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων και οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων ενεργοποίησαν όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της περιφέρειας, με μηχανήματα και συνεργεία να έχουν ήδη αναπτυχθεί σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου. Παρεμβάσεις χρειάστηκαν κυρίως σε ορεινές διαδρομές της Ευρυτανίας, της Δυτικής Φθιώτιδας και της ορεινής Φωκίδας, ώστε να διασφαλιστεί η βατότητα των δρόμων και να αντιμετωπιστούν φαινόμενα παγετού.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί δήμοι προχώρησαν σε αποφάσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων, λόγω των δυσμενών συνθηκών και του κινδύνου επιδείνωσης.

Στη Λαμία, τα σχολεία θα λειτουργήσουν με καθυστέρηση, ανοίγοντας στις 9:00 το πρωί, ενώ στην περιοχή της Υπάτης οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές για σήμερα.

Στη Φθιώτιδα, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο όλα τα σχολεία στον Δήμο Μακρακώμης, έπειτα από απόφαση του δημάρχου. Η αναστολή αφορά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ΕΠΑΛ, παιδικούς σταθμούς και κάθε εκπαιδευτική δομή της περιοχής.

Αντίστοιχα, στον Δήμο Δομοκού αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των παιδικών σταθμών, καθώς και των ΚΔΑΠ, για σήμερα και αύριο.

Στην Ευρυτανία, στον Δήμο Καρπενησίου και στον Δήμο Αγράφων, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά το τελευταίο διήμερο, με τις αρμόδιες αρχές να επανεκτιμούν την κατάσταση ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων.

Στην Εύβοια, με απόφαση της δημάρχου Χαλκιδέων, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, καθώς και τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜεΑ, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται.

Παράλληλα, αναστολή λειτουργίας για σήμερα ισχύει και σε άλλους δήμους του νησιού, όπως της Ερέτριας, της Κύμης-Αλιβερίου, του Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και της Καρύστου, ενώ η εικόνα θα επανεκτιμηθεί ανάλογα με την ένταση της κακοκαιρίας.

Οι αρχές τονίζουν ότι πρόκειται για δυναμικό φαινόμενο και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες αποφάσεις για σχολεία και υπηρεσίες μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς η εξέλιξη του καιρού θα καθορίσει τις ανάγκες και τα μέτρα που θα ληφθούν.