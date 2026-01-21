Κακοκαιρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» πέντε περιοχές - Ήχησαν τα πρώτα 112

Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί, ενώ τοπικά έντονες χιονοπτώσεις θα υπάρξουν στη Β. Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά:

Κακοκαιρία προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί στα κεντρικά και νότια και από το απόγευμα στο Αιγαίο.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, στα ορεινά - ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κακοκαιρία προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα δυτικά και νότια 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 08 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

«Κόκκινος συναγερμός» και κλειστά σχολεία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης την Αττική, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις είναι πιθανό να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στην ακτοπλοΐα, ενώ στα ορεινά πέφτει ήδη πυκνό χιόνι. Από τη νύχτα θα βρέξει καταρρακτωδώς στην Αττική και υπάρχει έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα.

Για τον λόγο αυτό μάλιστα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε όλη τη χώρα, ενώ ήχησε ήδη το 112 σε πέντε περιοχές.

Παράλληλα λήφθηκαν έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ήχησε το 112 στην Πελοπόννησο

Μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας εστάλησαν χθες βράδυ σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα και Κορινθία, προκειμένου οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από νωρίς σήμερα το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Επίσης με μήνυμα από το 112 οι πολίτες ενημερώθηκαν ότι λόγω θυελλωδών ανέμων και για λόγους ασφάλειας, η σημερινή εφημερία επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (Ρίο) δεν θα πραγματοποιηθεί στο Ρίο. Η εφημερία θα διενεργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» έως τις 15:00 το μεσημέρι και μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Δεμένα είναι και τα πλοία στα λιμάνια.

Δείτε την εξέλιξη της κακοκαιρίας