Κακοκαιρία: Δυνατή βροχή στην Αθήνα - Καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, οι προγνώσεις για την Καθαρά Δευτέρα

Ραγδαία επιδείνωση παρουσίασε ο καιρός από το απόγευμα της Παρασκευής με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας.

Έντονη βροχόπτωση σημειώνεται στο κέντρο της Αθήνας, με τα πρώτα έντονα φαινόμενα να επιβεβαιώνουν τις προγνώσεις, ενώ αυξημένη καταγράφεται η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους λόγω των καιρικών συνθηκών.

ΕΜΥ: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» για την Αττική

​Υπενθυμίζεται ότι η ΕΜΥ, προχωρώντας σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης, είχε εκδώσει «πορτοκαλί προειδοποίηση» για την Αττική, υπογραμμίζοντας την ένταση των αναμενόμενων φαινομένων. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι αργά τη νύχτα.

​Η κακοκαιρία δεν περιορίζεται μόνο στην πρωτεύουσα, καθώς ισχυροί νότιοι άνεμοι, η ένταση των οποίων αγγίζει τα 8 μποφόρ, πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς τα φαινόμενα θα παραμείνουν έντονα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα βρεθούν στη δίνη της κακοκαιρίας μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

Λίγο πριν από τις 19:30, τα πρώτα έντονα φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους στο κέντρο της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις για την επικείμενη επιδείνωση του καιρού.

Οι Αθηναίοι κινούνταν στους δρόμους εφοδιασμένοι με ομπρέλες και αδιάβροχα, ενώ η κίνηση σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου ήταν αυξημένη λόγω των φαινομένων.

Πρόγνωση για το Σάββατο 21-02

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν πρόσκαιρα στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης όπου θα είναι κατά τόπους πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων που θα φτάνουν τοπικά στο βόρειο Αιγαίο τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Κυριακή 22-02

Στα ανατολικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα βαθμιαία στα βόρεια θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα 23-02

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα νότια με ασθενείς τοπικές βροχές στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5, τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Αυξημένα μέτρα ενόψει τριημέρου

Ενόψει της αυξημένης κίνησης για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, λαμβάνονται αυξημένα μέτρα από την Τροχαία, ενώ ισχύει και απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών σε βασικούς οδικούς άξονες για τη διευκόλυνση της εξόδου και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας και περιλαμβάνει:

αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων εντός των πόλεων, καθώς και σε σημεία, όπου λόγω εορταστικών εκδηλώσεων παρατηρείται αυξημένη κίνηση χρηστών του οδικού δικτύου,

έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και άμεσης επικοινωνίας με όλους τους συναρμόδιους Φορείς – Υπηρεσίες καθ’ όλο το 24ωρο, για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύψουν και

ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Παράλληλα, μέσω του σχεδιασμού, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκρότηση συνεργείων ειδικών τροχονομικών ελέγχων, σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

υπερβολική ταχύτητα,

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

μη χρήση προστατευτικού κράνους

ζώνης ασφαλείας,

αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,

μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,

οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,

οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,

κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,

φθαρμένα ελαστικά και

αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της Χώρας.

Σημειώνεται ότι, κατά την εορταστική περίοδο, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Η ΕΛΑΣ με αφορμή την επικείμενη εορταστική περίοδο, υπενθυμίζει και πάλι σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι, η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.