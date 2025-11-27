Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel - Ποιες είναι οι περιοχές που θα πλήξει σήμερα

Το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει το ίδιο και σήμερα, Πέμπτη, καθώς η κακοκαιρία Adel συνεχίζει το πέρασμά της με σφοδρότητα από τη χώρα.

Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν πολύ νερό και σήμερα είναι και πάλι τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική και κεντρική Στερεά, η νότια και η δυτική Πελοπόννησος, η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και η Θράκη.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους. Σύμφωνα με το δελτίο καιρού, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μεμονωμένες καταιγίδες.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σε όλη τη χώρα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς και τη Θράκη.

Άνεμοι: Νότιοι 5 με 6, στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και τοπικά στα βορειοανατολικά έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην κεντρική Στερεά και τη νότια Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι-νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια το βράδυ θα ενταθούν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι-νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ, το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.