Καιρός: Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές με red code

Νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας από τη Δευτέρα το απόγευμα και έως την Τρίτη, με την ΕΜΥ να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να προειδοποιεί για εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων καθώς και για παράκτιες πλημμύρες λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ, πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες σήμερα Δευτέρα 16-02-2026 στην περιοχή Λέσβου - Χίου. Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει την Τρίτη 17-02-2026 ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη:

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα - βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr). Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες. Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Ο καιρός τη Δευτέρα (16/2)

Προειδοποιήσεις: Βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Γενικά χαρακτηριστικά:

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα στο ανατολικό Αιγαίο και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες στα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και στην περιοχή των Δωδεκανήσων πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 14 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και από το βράδυ στη δυτική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως μέχρι και τις πρωινές ώρες και εκ νέου από το βράδυ. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα μέχρι και τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα μέχρι και τις πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νοτιοδυτικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (17/2)

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια,τη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας θα είναι πυκνές. Τα φαινόμενα, που πιθανώς στα δυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρά, σταδιακά από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 που από τις προμεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα φτάσουν στο Ιόνιο τοπικά τα 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, που από τις βραδινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15, στα δυτικά τους 14 με 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 09 με 11 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη (18/2)

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στη Θράκη και την Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα τοπικά θα αυξηθούν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Ο καιρός την Πέμπτη (19/2)

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που αργά το βράδυ στο ανατολικό Αιγαίο θα αυξηθούν, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή (20/2)

Αρχικά στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία στα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.