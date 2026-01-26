Κ. Δημογλίδου για τραγωδία στα Τρίκαλα: Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε εξελίξεις

Για θέματα όπως την τραγωδία στα Τρίκαλα, την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» αλλά και για το έγκλημα στη Γλυφάδα, μίλησε στην ΕΡΤ, η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Η κα Δημογλίδου ανέφερε αρχικά, “Έχουν καταφέρει οι πυροσβέστες που βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν καθώς είναι ακόμη σε εξέλιξη η πυρκαγιά πρέπει να γνωρίζετε φυσικά και βρίσκονται εκεί και οι αστυνομικές δυνάμεις από την πρώτη στιγμή και έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Έχουν καταφέρει να εισέλθουν σε ένα τμήμα ουσιαστικά της επιχείρησης το οποίο έχει καεί και έχουν διαπιστώσει τρεις από τους πέντε εργαζόμενους τους οποίους αναζητούσαμε (…) Οκτώ άτομα ακόμη εργάζονταν τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά και μάλιστα οι έξι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η αναφορά που έχουμε από το νοσοκομείο είναι ότι είναι ελαφρά τραυματισμένοι. Αναζητούμε δύο ακόμη ανθρώπους. Είναι σε εξέλιξη, πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ακόμη η επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Θεωρώ ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε νεότερα και για τους δύο αγνοούμενους”.

Και πρόσθεσε “Ουσιαστικά η αναφορά που έχουμε και εμείς αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι ότι ακούστηκε κάποια έκρηξη και στη συνέχεια ουσιαστικά είδαν ότι έχει ξεκινήσει η φωτιά, χωρίς βέβαια ακόμη να έχει προσδιοριστεί από πού ξεκίνησε αυτή πυρκαγιά. Θεωρώ ότι όταν καταφέρουν οι πυροσβέστες και θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και ουσιαστικά έχουμε κατάσβεση της πυρκαγιάς, θα μπορέσουν να διαπιστώσουν και πως ξεκίνησε η πυρκαγιά και είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα”.

Για το έγκλημα στη Γλυφάδα

Αναφερόμενη σε αυτή την υπόθεση η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, σημείωσε “(…) Ο άνθρωπος αυτός παρόλο που εγκλείστηκε στις φυλακές, φαίνεται ότι νοσηλευόταν όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 4 χρόνια στην ψυχιατρική κλινική των φυλακών του Κορυδαλλού και προσμετράται ως διπλό αυτό το χρονικό διάστημα. Με άλλα λόγια, για τη νομοθεσία θεωρείται ότι βρισκόταν έγκλειστος για οκτώ έτη, το μισό της ποινής του. Για αυτό ακριβώς και μπόρεσε να κάνει χρήση αυτών των ευνοϊκών διατάξεων που ίσχυαν τότε”.

Και τόνισε “Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι επειδή δυστυχώς έχουμε έρθει ξανά και συζητάμε το ίδιο θέμα, υπήρχαν και περιπτώσεις που είχαν αποφυλακιστεί με αυτή τη νομοθεσία, κάποιοι έγκλειστοι των φυλακών και απασχόλησαν με ίδια αδικήματα ή με χειρότερα αδικήματα την Ελληνική Αστυνομία τουλάχιστον και την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Εγώ από τη θέση μου γνωρίζω αρκετές περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει τους συναδέλφους μας που απορούσαν, όταν συνελήφθησαν ξανά, πως οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται εκτός φυλακών από τη στιγμή που υπάρχουν ποινές κάθειρξης και μιλάμε για κακουργήματα, ξαναλέω ληστείες, εμπόριο ναρκωτικών, ανθρωποκτονίες και καταλήγαμε ότι κατάφεραν και χρησιμοποίησαν αυτή την ευεργετική διάταξη, με αποτέλεσμα να βρίσκονται εκτός φυλακών”.