Ιστιοφόρο εξέπεμψε SOS ανοιχτά της Σύρου: Οι 2 Γάλλοι επιβάτες αρνούνται να εγκαταλείψουν το σκάφος

Ένα ιστιοφόρο εξέπεμψε σήμα SOS ανοιχτά της Σύρου και αυτή την ώρα διεξάγεται επιχείρηση διάσωσης, ενώ οι Γάλλοι επιβάτες αρνούνται να εγκαταλείψουν το σκάφος και κατέπλευσε ρυμουλκό από τη Μύκονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο ιστιοφόρο βρίσκονται δύο άτομα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν την επιχείρηση διάσωσης.

Εκτός από το Super Puma και το Blue Star, στο οποίο δόθηκε οδηγία να πλέει κοντά στο σημείο, επιχειρούν επίσης δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος.

Το λιμενικό σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Υπό τον συντονισμό ΕΣΚΕΔ σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 2 επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικών μιλίων νότια της Ρήνειας. Στο σημείο βρίσκονται 1 παραπλέον, 1 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σπεύδουν δύο ρυμουλκά και 1 σκάφος της ΕΟΔ. Βοριάδες 6-7 Μποφόρ».