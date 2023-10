Ισραήλ: Προειδοποιητική σφαίρα στο συνεργείο της ΕΡΤ

Προειδοποιητική σφαίρα δέχθηκε το συνεργείο της ΕΡΤ την ώρα που επιχείρησαν να κάνουν ένα πλάνο μέσα από το αυτοκίνητο, καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα είναι σε θέσεις μάχης στη μεθόριο με τη Λωρίδα της Γάζας για τη χερσαία εισβολή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και προετοιμάζονται εντατικά για τη χερσαία επιχείρηση.

«Σήμερα διαπιστώσαμε μία ένταση και εκνευρισμό από τους Ισραηλινούς, και έχει αλλάξει η στάση τους απέναντί σε όλους τους δημοσιογράφους που επιχειρούν και προσπαθούν να φτάσουν κοντά και να δουν τι γίνεται με τα στρατεύματα που έχουν πάρει θέσεις μάχης» ανέφερε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Ευτυχία Πενταράκη. Όπως περιέγραψε πηγαίνοντας σε ένα σημείο από αυτά στα οποία έχει βρεθεί αρκετές φορές και ρωτώντας προκειμένου το συνεργείο της ΕΡΤ να τραβήξει κάποια πλάνα, η απάντηση που έλαβε ήταν: «Όχι, φεύγετε από εδώ, έχει κηρυχτεί στρατιωτική περιοχή».

Στη συνέχεια η Ευτυχία Πενταράκη με το συνεργείο της ΕΡΤ μπήκανε στο αμάξι και τότε τους πλησίασε ένα άλλο αυτοκίνητο, με τον οδηγό εκνευρισμένο να τους λέει: «Τι θέλετε εδώ, φύγετε απο εδώ». Καθώς έφευγαν, η δημοσιογράφος είπε στον οπερατέρ Κάρλο Ρούβιο να σηκώσει την κάμερα και να τραβήξει ένα πλάνο. Τότε το αμάξι που τους ακολουθούσε πυροβόλησε πάνω απο το δικό τους, προκειμένου να τους δείξει ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται.

Υπενθυμίζεται ότι υπουργός Οικονομίας, Νιρ Μπαράκατ μιλώντας στο ABC είχε πει ότι «ο ισραηλινός στρατός έχει λάβει το ”πράσινο φως” για να εισέλθει στη Γάζα, όποτε αυτός είναι έτοιμος».

BREAKING: The IDF says it is preparing 'for the next stage of the war, including ground operations'.