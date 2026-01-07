Ήχησε το 112 στην Ήπειρο λόγω της κακοκαιρίας – «Προσοχή στις μετακινήσεις σας»

Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο εξέδωσε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τετάρτης το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, εκτιμώντας ότι τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα θα εκδηλωθούν μέσα στις επόμενες 6 έως 8 ώρες, με αυξημένο κίνδυνο στις περιοχές γύρω από τον Λούρο και τα Σύβοτα.

Παράλληλα, στην Ηγουμενίτσα λίγο πριν τις 9 το βράδυ ξέσπασε καταιγίδα με φοδρή βροχόπτωση.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της #Περιφέρειας_Ηπείρου. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) January 7, 2026

⚠️ Επικαιροποίηση #ΕΔΕΚΦ #EMY 🔗 https://t.co/LJZa7zXWrA



⛈️ Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα Τετάρτη έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-2026) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας



Ακολουθούμε οδηγίες προστασίας 👉🏻 https://t.co/qEo6aU2DMO pic.twitter.com/iCG5ShTF2u — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 7, 2026

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου έχει θέσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας και καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα, κυρίως στα Βόρεια και Κεντρικά Τζουμέρκα, με κατολισθήσεις, καταπτώσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο, καθώς και σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα ύδρευσης, ιδίως στην περιοχή του Καταρράκτη, από όπου υδρεύονταν πολλά χωριά.

Μικρότερης έκτασης ζημιές καταγράφονται σε Ζαγόρι, Κόνιτσα, Πωγώνι και Θεσπρωτία. Τριάντα πέντε (35) μηχανήματα επιχειρούν σε διάφορα σημεία, ενώ οι ποταμοί Λούρος και Καλαμάς βρίσκονται σε οριακό σημείο, με υπερχείλιση του Καλαμά στην Κορύτιανη και πλημμύρα καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Παράλληλα, σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων σε Πέρδικα, Γραικοχώρι και μάλιστα σε όχημα και στον κάμπο Σκάλας Φιλιατών.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας και καλούν τους κατοίκους να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια της Πολιτικής Προστασίας.