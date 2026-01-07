Ήχησε το 112 στην Ήπειρο λόγω της κακοκαιρίας – «Προσοχή στις μετακινήσεις σας»
Ήχησε το 112 στην Ήπειρο λόγω της κακοκαιρίας – «Προσοχή στις μετακινήσεις σας»

07/01/2026 • 21:22
Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο εξέδωσε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τετάρτης το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, εκτιμώντας ότι τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα θα εκδηλωθούν μέσα στις επόμενες 6 έως 8 ώρες, με αυξημένο κίνδυνο στις περιοχές γύρω από τον Λούρο και τα Σύβοτα.

Παράλληλα, στην Ηγουμενίτσα λίγο πριν τις 9 το βράδυ ξέσπασε καταιγίδα με φοδρή βροχόπτωση.

