Κροατικά ΜΜΕ: Interpol και Europol γνώριζαν για την αναχώρηση των 200 χούλιγκαν

Την πληροφορία ότι τόσο η Interpol όσο και η Europol γνώριζαν για την ομαδική αναχώρηση των Κροατών χούλιγκαν στην Ελλάδα, αλλά δεν υπήρχε νομική βάση για να τους αποτρέψουν, μεταδίδουν τα κροατικά ΜΜΕ, τα οποία και αναφέρουν ότι η ελληνική αστυνομία ενημερώθηκε από τις κροατικές αρχές αλλά και από την αστυνομία του Μαυροβουνίου ότι πέρασαν από την επικράτειά τους.

Υπενθυμίζεται ότι στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές ο 29χρονος Μιχάλης Κατσουρής, γεγονός που προκάλεσε χιονοστιβάδα εξελίξεων: ΕΔΕ διέταξε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ το περιστατικό προκάλεσε και την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση.

Εντωμεταξύ σε εννέα προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία, που περικύκλωσε ξενοδοχείο στους Αμπελόκηπους όπου κρύβονταν οι χούλιγκαν της Ντινάμο Ζάγκρεμπ και διέφυγαν της σύλληψης. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν στο κεντρικό ξενοδοχείο όπου διέμεναν, το περικύκλωσαν και προχώρησαν στην προσαγωγή των τριών ατόμων, ενώ αργά το απόγευμα έγινε γνωστό ότι συνελήφθησαν επτά Κροάτες στα σύνορα Ευζώνων και ένας κρατείται στην Κακαβιά.

Σύμφωνα πάντα με τα ίδια μέσα, που επικαλούνται το υπουργείο Εσωτερικών του Ζάγκρεμπ, περιγράφουν ότι «πέρασαν τα κροατικά σύνορα σε μικρές ομάδες για να μην κινήσουν υποψίες», ενώ μετέδωσαν πως ταξίδεψαν στην Αθήνα, πιθανότατα ως απλοί τουρίστες, παρά την απαγόρευση της UEFA που είχε ζητήσει να μην πωληθούν εισιτήρια στους φιλοξενούμενους φιλάθλους.

Χαρακτηριστικά δημοσίευμα της αθλητικής κροατικής εφημερίδας Sportske Novosti αναφέρει ότι «η ελληνική αστυνομία γνώριζε ότι ερχόταν το BBB ( ακροδεξιοί οπαδοί της Διναμό). Δεν ενημερώθηκε για αυτό μόνο από συναδέλφους της από την Κροατία, οι οποίοι έδωσαν πληροφορίες για διακόσιους που κατευθύνονταν προς την Ελλάδα, αλλά έλαβαν και επιβεβαίωση από την αστυνομία του Μαυροβουνίου ότι πέρασαν από την επικράτειά τους».

Σύμφωνα με ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ το δισέλιδο έγγραφο έφθασε τη Δευτέρα στις 9 το πρωί στο αρχηγείο της ΕΛΑΣ. Με αυτό το έγγραφο η αστυνομία του Μαυροβουνίου ενημερώνει την ΕΛΑΣ ότι πέρασαν από τα σύνορα της χώρας τους με προορισμό την Αθήνα «risky fans» όπως τους ονομάζει, δηλαδή «επικίνδυνοι φίλαθλοι».

«Θεωρείται ότι ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα ΑΕΚ – Ντιναμό» επισημαίνεται.

«Αγαπητοί συνάδελφοι στις 7 Αυγούστου 2023 ανάμεσα στις 03:00 τα μεσάνυχτα και τις 06:00 το πρωί από τον συνοριακό σταθμό Μποζάι, στην έξοδο προς Μαυροβούνιο αξιωματικοί της αστυνομίας του Μαυροβουνίου έλεγξαν πολίτες της Δημοκρατίας της Κροατίας - περίπου 120 άτομα νεαρής ηλικίας - που εικάζουμε ότι ταξιδεύουν με προορισμό την Ελλάδα για να παρακολουθήσουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΕΚ - Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Η ομάδα αυτή εξήλθε του Μαυροβουνίου με τα παρακάτω οχήματα», σημειώνεται στην ενημέρωση των αρχών του Μαυροβουνίου.

Στο σήμα αναγράφεται όχι μόνο η πληροφορία και ο αριθμός των ατόμων, αλλά και οι μάρκες των αυτοκινήτων στα οποία επέβαιναν καθώς και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους. Σημειώνεται πως πρόσωπο που ασχολείται με την υπόθεση ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι «το μόνο που δεν ξέραμε είναι τι αριθμό παπούτσι φοράνε».

Ακόμα, ο τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές της ΑΑΔΕ πως η είσοδος των Κροατών χούλιγκανς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στη χώρα μας έγινε τμηματικά, από το τελωνείο, και όχι ως οργανωμένα ως κομβόι. «Έγιναν έλεγχοι από τελωνειακούς στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, ρωτήθηκαν αρκετοί "πού πάτε", απάντησαν "σε αγώνα", έγινε έλεγχος σε αυτοκίνητα, δεν βρέθηκε τίποτα» δήλωναν χαρακτηριστικά οι πηγές της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα μάλιστα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που επικαλείται ενημέρωση από την Αστυνομία, το Αρχηγείο του Σώματος με βάση πληροφορίες από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, αλλά και από τις κροατικές αρχές, είχε εκδώσει διαταγή που εστάλη στις εισόδους της χώρας και τις υπηρεσίες από την Κακαβιά προς Αθήνα αλλά και από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, σύμφωνα με την οποία, αν εντοπίζονταν αυτοκίνητα με Κροάτες οπαδούς να γίνει έλεγχος και να ενημερώνεται συνεχώς η Αθήνα.

Την εκτίμηση ότι σκοπίμως κινήθηκαν σε μικρές ομάδες επιβεβαιώνεται και από τον ανταποκριτής της ΕΡΤ στα Ιωάννινα, ο οποίος μετέδωσε ότι από το σταθμό της Κακαβιάς πέρασε χθες ομάδα με περίπου 80 άτομα, υπηκοότητα Κροατίας.

Το προσωπικό του Σταθμού και η αστυνομία προχώρησαν σε ενδελεχή έλεγχο των ταξιδιωτικών τους εγγράφων και των οχημάτων, όπως προβλέπουν οι διαδικασίες, ανέφερε και σημείωσε ότι« δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις και τους επιτράπηκε να συνεχίσουν το ταξίδι τους».

Παρά ταύτα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Κακαβιάς ενημέρωσαν τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ για την διέλευση της ομάδας των 80 ατόμων, πρόσθεσε.

