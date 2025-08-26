Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» με φόντο την πολιτική αστάθεια στη Γαλλία

Πτώση άνω του 2% καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 2.100 μονάδων.

Όλα αυτά, καθώς αρνητικό κλίμα επικρατεί και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφει ο γαλλικός Cac-40, με τις αγορές να επηρεάζονται αρνητικά από τη νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία, αλλά και από την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου στη Fed και την απόλυση του μέλους του Δ.Σ της Fed, Λίζα Κουκ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 12:00, διαμορφώνεται στις 2.069,8 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 2,19%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 77,59 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης μικρή άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+0,25%) και του ΟΛΠ (+0,11%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-4,15%), της Εθνικής (-3,87%), της Eurobank (-2,70%), της Viohalco (-2,52%) και της Coca Cola HBC (-2,25%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και της Eurobank, διακινώντας 9.019.081 και 1.833.054 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 33,52 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 13,05 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 14 μετοχές, 107 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μινέρβα (+6,88%) και Δρομέας (+2,74%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές της ΕΤΕ (-3,56%) και Alpha BANK (-4,1%).

Ισχυρές απώλειες στον CAC με φόντο τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία

Ο γαλλικός δείκτης CAC 40 καταγράφει πτώση 1,84% και τα ομόλογα της χώρας σημειώνουν απώλειες, καθώς η μειοψηφική κυβέρνηση της χώρας φαίνεται όλο και πιο πιθανό να ανατραπεί τον επόμενο μήνα.

Τα τρία κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα υποστηρίξουν την ψήφο εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού για τις 8 Σεπτεμβρίου σχετικά με τα σχέδιά του για δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό.

Στο μεταξύ, «καμπανάκι» έκρουσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρντ σε περίπτωση που δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός του 2026, σημειώνοντας ότι πρέπει να αποφευχθεί ο κίνδυνος «επιδρομής» του ΔΝΤ.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λομπάρντ τόνισε ότι ο κίνδυνος του ΔΝΤ είναι πολύ πιθανός.

Ερωτηθείς για τα «καμπανάκια» πολιτικών ότι μια κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού θα μπορούσε να οδηγήσει το ΔΝΤ να παρέμβει στα οικονομικά της Γαλλίας, ο Λομπάρντ απάντησε: «Αυτός είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας».

«Είναι ένας κίνδυνος που θα θέλαμε να αποφύγουμε και ένας κίνδυνος που πρέπει να αποφύγουμε, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει», τόνισε.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός του 2026 θα είναι ένας προϋπολογισμός ανάκαμψης, ενώ σημείωσε ότι «δεν έχουμε αποδεχθεί την πτώση της κυβέρνησης».

Οι μετοχές των γαλλικών τραπεζών BNP Paribas και Societe Generale υποχωρούν κατά 6,2% και 5,2% αντίστοιχα.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Γαλλίας αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 3,51%, οδηγώντας σε απώλειες τις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Το ασφάλιστρο κινδύνου έναντι της Γερμανίας διευρύνθηκε στις 75 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο. Οι αποδόσεις της Γαλλίας έχουν ήδη ξεπεράσει εκείνες χωρών όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, μένοντας μόλις οκτώ μονάδες βάσης χαμηλότερα από της Ιταλίας.

Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg Economics, «τα κόμματα της αντιπολίτευσης φαίνεται διατεθειμένα να καταψηφίσουν. Αν δεν αλλάξουν στάση, η κυβέρνηση θα πέσει».

Ο δείκτης μετοχών της Barclays, που περιλαμβάνει εταιρείες με τη μεγαλύτερη έκθεση σε εσωτερικούς κινδύνους της Γαλλίας, υποχώρησε κατά 2,9% τη Δευτέρα.