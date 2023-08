Επεισόδια στη Ν. Φιλαδέλφεια: Νεκρός 29χρονος οπαδός της ΑΕΚ - 10 τραυματίες (pics&vids)

«Χιονοστιβάδα» εξελίξεων προκαλούν τα απαράδεκτα επεισόδια ωμής οπαδικής βίας που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, όπου χούλιγκανς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ μαχαίρωσαν θανάσιμα έναν 29χρονο. Στους 10 οι τραυματίες, στους 98 οι συλληφθέντες. ΕΔΕ από την ΕΛ.ΑΣ. - Από μαχαιριά στο μπράτσο ο θάνατος του νεαρού - Πρώτο θέμα στα διεθνή ΜΜΕ τα θλιβερά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παράλληλα, η UEFA αποφάσισε την αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας, όταν κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που προκάλεσαν οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ένας 29χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, έχοντας δεχτεί πολλαπλές μαχαιριές από χούλιγκανς έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν συνολικά 10 άτομα, εκ των οποίων νοσηλεύονται τέσσερις, ενώ ένας φέρει τραύμα στο κεφάλι.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε συνολικά 98 συλλήψεις και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ (τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής), όπου και ανακρίνονται. Επίσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ οχήματα των δραστών εντοπίστηκαν από τις Αρχές, στον σταθμό Ειρήνη και αναμένεται να μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι 88 είναι στη ΓΑΔΑ και οι οκτώ είναι οι τραυματίες που παραμένουν στον Ερυθρό Σταύρο. Συγκεκριμένα, έχουν συλληφθεί 82 Κροάτες, ένας Αυστριακός, ένας Βόσνιος, ένας Αλβανός, ένας Γερμανός και δύο Έλληνες. Οι συλληφθέντες που βρίσκονται στο νοσοκομείο είναι πέντε Έλληνες και τρεις Κροάτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας για τα αιματηρά επεισόδια έξω από το OPAP Arena, όπου έχασε τη ζωή του ένας οπαδός της ΑΕΚ, οι συλληφθέντες είναι 98 ενώ εν εξελίξει είναι η προανάκριση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Αναφορικά με περιστατικό συμπλοκής οπαδών της Α.Ε.Κ. και της Dinamo Zagreb, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός ατόμου και τον τραυματισμό ακόμη οκτώ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Βραδινές ώρες χθες, Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023, ομάδα περίπου 100-120 οπαδών της Dinamo Zagreb, μαζί με Έλληνες οπαδούς-συνεργούς τους, βρέθηκαν στον Περισσό. Στην ευρύτερη περιοχή ήταν συγκεντρωμένοι οπαδοί της Α.Ε.Κ.. Ακολούθησαν επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, που προέβησαν σε ρίψεις φωτοβολίδων, αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών, αντικειμένων, πετρών, αλλά και χρήση αυτοσχέδιων ροπάλων.

Τα επεισόδια έλαβαν χώρα μιάμιση ώρα μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης της φιλοξενούμενης ομάδας και της αποχώρησής της από το γήπεδο, καθώς και των παραγόντων, συνοδεία αστυνομικών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατέστειλαν την συμπλοκή, ενώ γρήγορα ακινητοποίησαν και συνέλαβαν συνολικά 98 άτομα, εμπλεκόμενα στα επεισόδια.

Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό επιπλέον δραστών και για οποιαδήποτε άλλη πτυχή της υπόθεσης συνεχίζεται εντατικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 100 οργανωμένοι οπαδοί της Ντιναμό, παρά το γεγονός ότι έχει απαγορευτεί η μετακίνηση φιλάθλων από την Κροατία ενόψει του σημερινού ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων στο γήπεδο ΟΠΑΠ Arena, έφτασαν οδικώς στην Ελλάδα και κατευθύνθηκαν προς την Αθήνα σε αυτοκινητοπομπή.

Στην εθνική οδό οι Κροάτες εντοπίστηκαν από την Ασφάλεια και τέθηκαν υπό διακριτική παρακολούθηση, όμως, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φαίνεται πως έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου, γιατί φτάνοντας στην Αττική Οδό τα αυτοκίνητα σκορπίστηκαν και μεγάλος αριθμός κατευθύνθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ Ειρήνη.

Εκεί οι Κροάτες συναντήθηκαν με οπαδούς του ΠΑΟ και μαζί επιβιβάστηκαν στο τρένο και κατέβηκαν στον σταθμό Πευκάκια, από όπου κινήθηκαν με τα πόδια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο μεταξύ στο γήπεδο της ΑΕΚ είχε τελειώσει η προπόνηση των δύο ομάδων, η αποστολή της Ντιναμό μετέβη με αστυνομική συνοδεία στο ξενοδοχείο, ενώ οι υπεύθυνοι της ΑΕΚ κλείδωσαν το γήπεδο, αλλά πολλοί φίλαθλοι κατέληξαν στις καφετέριες της περιοχής.

Mesmo com torcidas visitantes proibidas para os dois jogos da UCL em Atenas esta semana, hooligans da torcida do Dinamo Zagreb vandalizaram Atenas na noite desta segunda e assassinaram um torcedor de 22 anos do AEK.pic.twitter.com/W4VVCchUf7