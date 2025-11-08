Κρητική γραβιέρα σε μπουκίτσες, παξιμάδια, γνώριμες ελληνικές σοκολάτες σε μικρό μέγεθος, μέλι και αρκετά άλλα ελληνικά προϊόντα είδαμε στα 85 ελληνικά περίπτερα των εκθετών, ανάμεσα σε δύο γίγαντες του τουρισμού, την Ιταλία και τη Γαλλία. Ένας απλός και γευστικός τρόπος διαφήμισης της τουριστικής Ελλάδας.

Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 2025 στο Λονδίνο, έφτασε στο τέλος της. Στα 45 χρόνια της διοργάνωσης πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση φέτος στην ιστορία της. Ο χώρος του ExCel London επεκτάθηκε κατά 25.000 τ.μ. ώστε να φιλοξενήσει περισσότερους από 4.000 εκθέτες από διάφορες χώρες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για τον Τουρισμό (UN Tourism) η παγκόσμια κινητικότητα για διακοπές ήταν αυξημένη κατά 5% τους πρώτους έξι μήνες του 2025, παρά τις πρωτοφανείς παγκόσμιες προκλήσεις.

Βέβαια, το μήνυμα είναι διπλό: οι χώρες πρέπει, από τη μια πλευρά, να διαχειριστούν τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που προκύπτουν από τις μετακινήσεις διεθνώς και από την άλλη πλευρά, την ανησυχία των πολιτών που ζουν σε τουριστικούς προορισμούς (ηχορύπανση και αύξηση του κόστους ζωής) μέχρι την αδυναμία εξυπηρέτησης των αναγκών εξαιτίας έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού και καταλυμάτων.

Eπέκταση της τουριστικής περιόδου

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκαν στη σημαντική έκθεση του Λονδίνου ώστε να συζητήσουν αλλά και να αναζητήσουν συνεργασίες για την προώθηση της τουριστικής εικόνας της χώρας.

«Από την πλευρά μας δουλεύουμε πάνω σε μια στρατηγική για την ποιοτική, βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη του τουρισμού με γνώμονα βεβαίως την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του πολιτιστικού περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών», κατέστησε σαφές η υπουργός Τουρισμού προσθέτοντας ότι δίνεται «έμφαση σε περιόδους εκτός αιχμής, δηλαδή τους μη τουριστικούς μήνες, ακόμη και στον χειμώνα. Με καινούργιους προορισμούς εντός Ελλάδας, εκτός από τους καθιερωμένους».

Ένα ακόμα στοιχείο από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για τον τουρισμό δείχνει παράλληλα ότι η Ελλάδα «σκαρφάλωσε» στην 15η θέση στην παγκόσμια τουριστική κατάταξη. «Το 2024 ήταν χρονιά ρεκόρ με 40 εκατομμύρια αφίξεις διεθνώς (…) και με 21,6 δισεκατομμύρια άμεσα έσοδα. Το 2025 προβλέπεται ότι θα είναι η νέα χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό», τόνισε η κ. Κεφαλογιάννη.

Πηγή: DW