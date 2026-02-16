Χωρίς ταξί η Αττική από 17 έως και 19 Φεβρουαρίου

Κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων, αρχής γενομένης από αύριο, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 (από τις 6:00 π.μ.) έως και Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (στις 6:00 π.μ) αποφάσισε σήμερα, κατά πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Επίσης, προαναγγέλλουν απεργία διαρκείας (από την συζήτηση του ερανιστικού νομοσχεδίου στις επιτροπές της Βουλής μέχρι και την ψήφισή του στην Ολομέλεια), εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που κατέθεσε το Συνδικάτο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια του κλαδικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα και της απόφασης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί που προκήρυξε 48ωρη απεργία για την Τετάρτη 18 και Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

α. Τριήμερη απεργία των ταξί στην Αττική, από Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 ( από τις 6:00 π.μ.) έως και Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (στις 6:00 π.μ).

β. Απεργία διαρκείας (από την συζήτηση του νομοσχεδίου στις επιτροπές της Βουλής μέχρι και την ψήφισή του στην Ολομέλεια), εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που κατέθεσε το ΣΑΤΑ.

Επίσης, για τις ημέρες της τριήμερης απεργίας αποφασίστηκε:

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου: Συγκέντρωση στις 10:00 π.μ. στη συμβολή Σπ. Πάτση και Λ. Αθηνών και πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μεταφορών.

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου: Συγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στη συμβολή Αντιγόνης και Λ. Αθηνών και πορεία προς το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου: Συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10:30 π.μ. και πορεία (χωρίς αυτοκίνητα) προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Τα κύρια αιτήματα του κλάδου είναι :

- Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

- Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του ερανιστικού νομοσχεδίου

- Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση και ανανέωση ειδικής κάρτας οδήγησης ταξί.

Τέλος, ενημερώνουν τους πολίτες πως για μετακινήσεις που σχετίζονται με έκτακτα περιστατικά υγείας, οι μπορούν να απευθύνονται στα Ραδιοταξί της πόλης ή στην Γραμματεία του ΣΑΤΑ (210 52 39 524).