Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ Λάρισας-Λειανοκλαδίου λόγω πλημμυρικών φαινομένων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επέρχονται στα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα κατόπιν νεότερης ενημέρωσης από τον διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος) για τη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ Λάρισας-Λειανοκλαδίου, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity, από σήμερα και μέχρι νεωτέρας, θα πραγματοποιούνται ως εξής:

• IC 50 και IC 56 (από Αθήνα): θα τερματίζουν στο Λειανοκλάδι, όπου θα αναμένουν τους επιβάτες που έρχονται από Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια θα αναχωρούν εκ νέου προς Αθήνα.

• IC 51 και IC 57 (από Θεσσαλονίκη): θα τερματίζουν στη Λάρισα, όπου θα αναμένουν τους επιβάτες που έρχονται από Αθήνα. Στη συνέχεια θα αναχωρούν εκ νέου προς Θεσσαλονίκη.

Το τμήμα Λειανοκλάδι - Λάρισα - Λειανοκλάδι θα εξυπηρετείται με λεωφορεία της Hellenic Train.

Μετά την οδική μεταφορά τους, οι επιβάτες θα μετεπιβιβάζονται σε αμαξοστοιχίες στη Λάρισα και στο Λειανοκλάδι αντίστοιχα, ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και άμεση εξυπηρέτηση των επιβατών.» σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση της εταιρείας.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη των δρομολογίων.