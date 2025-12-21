Χειμερινό ηλιοστάσιο: Σήμερα η μεγαλύτερη νύχτα του έτους - Ξεκινά και επίσημα ο χειμώνας

Σήμερα, 21 Δεκεμβρίου του 2025, είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο, διαφορετικά γνωστό ως η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου ή αλλιώς η μικρότερη μέρα του έτους.

Στην Αθήνα, ο Ήλιος ανέτειλε στις 07:37 και έδυσε στις 17:09 με την ημέρα να διαρκεί μόλις 9 ώρες και 32 λεπτά.

Η ημέρα σηματοδοτεί, επίσης, την πρώτη ημέρα του χειμώνα για το βόρειο ημισφαίριο, ενώ το νότιο υποδέχεται το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αστρονομικά ξεκινά ο χειμώνας.

Στο χειμερινό ηλιοστάσιο ο Ήλιος παρατηρείται στο νοτιότερο σημείο του στον ουρανό, από έναν παρατηρητή στο βόρειο ημισφαίριο της Γης. Από αύριο η ημέρα αρχίζει και μεγαλώνει έναντι της νύχτας έως τις 20 Μαρτίου 2026 που θα έχουμε την εαρινή ισημερία.

Καθώς η Γη μας περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο, ο άξονας περιστροφής της παρουσιάζει κλίση προς το επίπεδο περιφοράς, περίπου 23° 26΄. Το επίπεδο αυτό το ονομάζουμε εκλειπτική.

Ως αποτέλεσμα, της κλίσης του άξονα περιστροφής τη μισή χρονιά (από την εαρινή έως την φθινοπωρινή ισημερία) το βόρειο ημισφαίριο «γέρνει» προς τον Ήλιο, με το μέγιστο να παρατηρείται περί τις 21 Ιουνίου, στο θερινό ηλιοστάσιο, ενώ την άλλη μισή χρονιά το βόρειο ημισφαίριο «γέρνει» αντίθετα από τον Ήλιο, με το μέγιστο περί τις 21 Δεκεμβρίου, στο χειμερινό ηλιοστάσιο.