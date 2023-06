Απομακρύνονται από τις τουρκικές αρχές οι μετανάστες που είναι σε νησίδα του Έβρου

Τη σταδιακή απομάκρυνση των 330 μεταναστών που βρίσκονται σε νησίδα του Έβρου, από πλευράς Τουρκίας, γνωστοποίησε ο υπηρεσιακός υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χαράλαμπος Λαλούσης.

Όπως μετέδωσαν τα τηλεοπτικά μέσα ο κ. Λαλούσης δήλωσε ότι με τη συνεργασία των τουρκικών Αρχών απομακρύνθηκαν οι περισσότεροι από τους μετανάστες από τη νησίδα του Έβρου. «Πήραμε πολλά μέτρα τις τελευταίες ημέρες. Δεν θα ξαναζήσουμε το 2020» πρόσθεσε.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Έβρο, σήμερα, επανέλαβε την εκτίμηση ότι η Τουρκία δεν εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. «Θεωρώ ότι είναι κυκλώματα μεταναστών, οι οποίοι -όπως καταλαβαίνετε- επωφελούνται οικονομικά. Είναι μια περίοδος που είναι χαμηλή η στάθμη του ποταμού Έβρου, είναι η φυσική βλάστηση τέτοια, η οποία ευνοεί φαινόμενα προσπάθειας να εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια», επισήμανε.

Ειδικότερα για τη συνεργασία των δύο χωρών επ' αφορμή και της πρόσφατης παρουσίας μεταναστών σε νησίδα τουρκικής κυριότητας, όπως είπε, πλησίον της Νέας Βύσσας δήλωσε πως πάντα υπάρχουν δίαυλοι σε διάφορα επίπεδα και σε υπηρεσιακό επίπεδο.

Ακόμα, υπογράμμισε την εγρήγορση και την ετοιμότητα, ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και του Ελληνικού Στρατού, που σε αρμονική συνεργασία έχουν αυξήσει την επιχειρησιακή τους δράση στην παρέβρια περιοχή για την αποτροπή παράνομων εισόδων μεταναστών στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες έγινε γνωστό από ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Έβρου ότι τρία καραβάνια μεταναστών, συνολικά 330 ατόμων, έχουν καταλήξει σε νησίδα στη μέση του ποταμού. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι τρεις ομάδες των μεταναστών προήλθαν από το τουρκικό έδαφος και βρίσκονται σε νησίδα έξω από τη Νέα Βύσσα.

‼️UPDATE: as far as we have been informed, three different groups are on this island, in total around 330 people. Many among them are stranded on the islet for several days now. #Greek authorities are aware of the presence of the people but refuse to evacuate them! https://t.co/cXc2NO3Eip