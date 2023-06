Τηλεφωνική επικοινωνία Β. Κασκαρέλη - Χ. Φιντάν για την κινητικότητα στον Έβρο

Επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν είχε σήμερα, Τρίτη, ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Βασίλης Κασκαρέλης, με φόντο τις εξελίξεις στον Έβρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΕΞ, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο ομόλογός του συνεχάρη τον υπουργό Φιντάν για τα νέα του καθήκοντα, ενώ συζητήθηκε επίσης το θέμα της παράτυπης μετανάστευσης.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan after phone call with Greek counterpart Vassilis Kaskeralis:



- Kaskeralis congratulated Fidan on his new position

