Χανιά: Ένταση στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά, μετά την άφιξη επιπλέον ατόμων

Ένταση προκλήθηκε το μεσημέρι στην Αγυιά Χανίων, όταν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών έφτασε λεωφορείο με τους 109 νέους μετανάστες που διασώθηκαν τη νύχτα ανοιχτά της Γαύδου σε δύο νέα περιστατικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τους 936 μετανάστες που βρίσκονται στην Αγυιά κάποιοι αντέδρασαν που έφτασαν περισσότερα άτομα στο χώρο που δέχεται ήδη μεγάλη πίεση και άλλοι χάρηκαν καθώς στους νεοαφιχθέντες βρήκαν γνωστά τους άτομα.

Μέχρι το βράδυ στην Αγυιά αναμένεται να έρθουν από τη Γαύδο 130 μετανάστες, οι 100 που έφτασαν χθες στο νησί ανάμεσα τους 11 γυναίκες και 9 παιδιά και οι 30 νέοι μετανάστες που έφτασαν την Τρίτη με βάρκα σε απόκρημνη παραλία στην περιοχή Βατσιανά.

Στο μεταξύ, το βράδυ αναμένεται να φύγουν με το καράβι της γραμμής περίπου 200 μετανάστες από το Σουδάν που βρίσκονται στην Αγυιά με προορισμό την Μαλακάσα, ενώ ο σχεδιασμός είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο χώρος να έχει αδειάσει. Στο μεταξύ για την Τετάρτη το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί έκτακτη σύσκεψη τοπικών φορέων στην αντιπεριφέρεια Χανίων για το μεταναστευτικό.