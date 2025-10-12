H Αθήνα τίμησε την επέτειο της Απελευθέρωσής της - Έπαρση της Σημαίας στον ιστό της Ακρόπολης (pics)

Με αίσθημα τιμής και με την έπαρση της Σημαίας στον ιστό του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, πραγματοποιήθηκε σήμερα η επέτειος των 81 χρόνων από την Απελευθέρωση της Αθήνας από τα στρατεύματα της γερμανικής κατοχής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Έξι μέλη της χορευτικής ομάδας του Λυκείου Ελληνίδων με εθνικές ενδυμασίες, κρατώντας τη Σημαία της Απελευθέρωσης και πλαισιωμένα από μαθητές και μαθήτριες της Ιονίου Σχολής, προσήλθαν στο σημείο του ιστού. Η Σημαία παραδόθηκε στους άνδρες της Προεδρικής Φρουράς και ακολούθησε η έπαρση, ενώ παιάνιζε ο Ύμνος της Σημαίας. Μετά την έπαρση, η μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας ανέκρουσε τον Εθνικό Ύμνο.

«Η απελευθέρωση των Αθηνών πριν ακριβώς 81 χρόνια, στις 12 Οκτωβρίου του 1944, την οποία με υπερηφάνεια και συγκίνηση τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, έλαβε χώρα μέσα σε ένα κλίμα ξέφρενου ενθουσιασμού και λύτρωσης. Η Αθήνα, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των τρεισήμισι χρόνων της αμείλικτης ναζιστικής κατοχής, υπέμεινε, υπέφερε και αντιστάθηκε στον κατακτητή. Και αυτή την υπομονή, αυτή την αδάμαστη καρτερία, αυτή τη σκληρότατη δοκιμασία και αυτή την αντίσταση, οφείλουμε πάντα να θυμόμαστε και να τιμούμε» δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας και συμπλήρωσε:

«Και η ώρα της απελευθέρωσης της πρωτεύουσας της Ελλάδος ήταν η ώρα της κατάκτησης του ποθούμενου, επί τρεισήμισι χρόνια, της ελευθερίας, της πολύτιμης και ευαίσθητης ελευθερίας. Και η ώρα αυτή ακριβώς, συνεχίζει και σήμερα να μας θυμίζει, 81 χρόνια μετά, πως η ελευθερία που την περιέγραψα ως πολύτιμη και πολύ ευαίσθητη, πολύ εύθραυστη, η ελευθερία που κατακτιέται με θυσίες, δεν είναι δεδομένη. Πρέπει να την προασπίζουμε και να την υπερασπιζόμαστε καθημερινά. Ιδιαίτερα μια κοινωνία που είναι ενωμένη γι’ αυτό το σκοπό, ώστε να μπορεί η ελευθερία να ανασαίνει και ανασαίνοντας, να μας χαρίζει γενναιόδωρα τη δική της πνοή. Χρόνια Πολλά!».

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ενώ παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής, πολιτειακής και στρατιωτικής ηγεσίας, καθώς και μέλη της Εκκλησίας.

«Η ελευθερία δεν χαρίζεται! Κερδίζεται!» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών. «Ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης, που βρισκόμαστε σήμερα δεν είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσημο» υπογράμμισε ο κ. Σπανάκης κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, «ήταν, είναι και θα είναι προπύργιο της δημοκρατίας και της ελευθερίας! Φάρος του πνεύματος και παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς!».

Ο Βασίλης Σπανάκης ανέφερε ότι «σε μία εποχή σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων, η χώρα μας, η Ελλάδα μας, είναι πυλώνας σταθερότητας, ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα στέκεται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι ισχυρή όσο ποτέ σε κάθε επίπεδο, στρατηγικό, αμυντικό, γεωπολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό». Και κατέληξε: «Αγωνιζόμαστε, λοιπόν, συστηματικά και με αίσθημα ευθύνης, για μία Ελλάδα που προχωρά σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη, για μία Ελλάδα με οικονομική προοπτική, με πολιτική σταθερότητα, με γερά θεμέλια για το μέλλον των παιδιών μας!».